Обнаружена странная связь между длинной пальцев и пристрастием к алкоголю: о чем речь

Исследователи неожиданно обнаружили странную связь между относительной длиной пальцев и употреблением алкоголя.

Соотношение длины наших пальцев закладывается еще до рождения, отчасти под влиянием гормонов, которым мы подвергаемся в утробе матери. Например, у людей, подвергающихся большему воздействию эстрогена, как правило, указательные пальцы длиннее безымянных, в то время как у людей, подвергающихся воздействию эстрогена, как правило, безымянные пальцы длиннее указательных. Также есть люди, у которых безымянный и указательный пальцы одной длины, пишет IFLScience.

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В новом исследовании ученые обнаружили странную корреляцию длины пальцев с привычками человека пить: соотношением безымянного к указательному пальцу. В частности, у людей с более длинными безымянными пальцами в сравнении с указательными наблюдается более высокое потребление алкоголя.

В ходе исследования команда из Университета Суонси проанализировала длину пальцев 258 студентов, 169 из которых были женщинами, и их привычками употребления алкоголя. Результаты указывают на то, что существует некоторая связь между более высоким потреблением алкоголя и более длинными безымянными пальцами в сравнении с указательными. Авторы исследования отмечают, что это указывает на потенциальное влияние гормонов на количество употребления алкоголя, по крайней мере, в студенческие годы.

По словам ведущего автора исследования, профессора Джона Мэннинга, такая корреляция, вероятно, указывает на участие половых гормонов, таких как тестостерон и эстроген. По словам ученых, известно, что у людей с алкогольной зависимостью очень длинные безымянные пальцы в сравнении с указательными пальцами — это предполагает более высокий уровень тестостерона в сравнении с эстрогеном еще до рождения. Авторы исследования также отмечают, что ассоциации более сильно выражены у мужчин, чем у женщин.

Несмотря на то, что ученые обнаружили корреляцию, они не могут установить причинно-следственную связь, а потому наличие определенного соотношения пальцев не определяет результат для человека. В то же время ученые считают, что обнаруженная связь, вероятно, может пролить свет на факторы, лежащие в основе употребления алкоголя.

Результаты исследования были опубликованы в Американском журнале биологии человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли алкоголь делает людей честнее.

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