Розвінчано три найпопулярніші міфи про алкоголь: про них знають навіть ті, хто не п'є

Люди виробляють і вживають алкоголь уже протягом понад 10 тис. років. Тому не дивно, що за такий довгий час людство встигло придумати безліч міфів про цей напій. Вчені вирішили розвінчати три найпопулярніші теорії.

Порядок вживання напоїв

Багато хто чув про те, що не можна змішувати різні види алкогольних напоїв, наприклад пиво перед лікером або вино з пивом. Основна ідея полягає в тому, що необхідно дотримуватися одного напою весь вечір, щоб уникнути сильного похмілля вранці. Основна проблема полягає в тому, що немає жодних наукових доказів, які змогли б підтвердити це твердження, пише Popular Science.

Національний інститут по боротьбі зі зловживанням алкоголем США підтверджує, що порядок вживання напоїв ніяк не впливає на похмілля.

"Загалом, що більше алкоголю випиває людина, то важчим буде похмілля. Це справедливо незалежно від того, чи п'є людина пиво, вино, міцні спиртні напої або їхню суміш", — ідеться в заяві інституту.

Відео дня

Також учені з Університету Віттен-Гердеке (Німеччина) провели власне дослідження. Учасників експерименту просили пити пиво, а потім вино або навпаки, також була контрольна група, яка пила тільки один напій. Потім учені порівняли тяжкість похмілля серед різних груп. У результаті похмілля спостерігалося у більшості, хоча порядок вживання видів алкогольних напоїв не мав жодного впливу.

Також автори дослідження пояснили, що ознаки прогресуючого сп'яніння є головними провісниками важкого похмілля.

"Аналіз показав, що сприймане сп'яніння і блювота є найсильнішими предикторами інтенсивності похмілля", — підсумували вчені.

Алкоголь не зігріває

Після стаканчика алкогольного напою люди кажуть, що відчувають, як їхнє тіло починає зігріватися. Але це зовсім не означає, що алкоголь справді зігріває тіло. Річ у тім, що таке відчуття тепла з'являється, насправді, через те, що наше тіло втрачає тепло.

"Почервоніння щік, пітливість і припливи створюють відчуття тепла, температура тіла насправді знижується", — каже доктор медичних наук із Великої Британії Крішна Вакхарія.

Дослідження, проведене при Університеті Васеда в Японії, також підтвердило, що алкоголь знижує температуру тіла.

Під час експерименту учасники пили або воду, або алкоголь у помірно спекотному приміщенні.

"Кровотік шкіри та інтенсивність потовиділення в грудях під час алкогольної сесії значно збільшилися порівняно з контрольною групою через 10 хвилин після вживання алкоголю. Температура тіла під час алкогольної сесії почала знижуватися через 20 хвилин після початку потовиділення і зрештою опустилася на 0,3 °C нижче, ніж у контрольній групі", — йдеться в дослідженні.

Іншими словами, відчуття тепла під час вживання алкоголю з'являється через те, що організм починає втрачати це саме тепло. Вкрай важливо про це пам'ятати за низьких температур.

Кава не протвережує

Насправді алкоголь є другим за популярністю наркотиком, на першому ж місці перебуває кофеїн.

Здається цілком логічною поява міфу про те, що кава або інший кофеїновмісний напій допомагає протверезіти. Але таке твердження абсолютно не відповідає дійсності.

Науковці кажуть, що кофеїн може на деякий час підбадьорити людину, але водночас вона залишиться все такою ж п'яною.

Цікаве дослідження з цього приводу провела Школа громадської охорони здоров'я Бостонського університету. У рамках експерименту 127 учасників випадковим чином випили один із чотирьох видів пива: безалкогольне, з додаванням кофеїну або без нього, і алкогольне, з додаванням кофеїну або без нього. Потім учасники сіли за кермо тренажера, що імітує водіння автомобіля.

"Додавання кофеїну до алкоголю, мабуть, не покращує водіння або концентрацію уваги/час реакції порівняно з вживанням одного лише алкоголю", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, деякі люди просто не можуть пити алкоголь, і вчені розповіли, як це перевірити. Дослідники назвали кілька основних ознак того, що ваш організм не може правильно розщеплювати алкоголь.