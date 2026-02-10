Больше КАБов, больше рейдов: что происходит под Покровском и Мирноградом в феврале 2026 года

Ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться. Противник затягивает свою пехоту в северную часть Покровска. Заход в город сильно ограничен.

Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу заминирует.

Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино, и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется враг.

Также, по нашей информации, за последние дни было несколько попыток со стороны Сил Обороны завести личный состав бронированной техникой.

Кто дал такую команду — даже не нужно писать, все и так его знают...

Машины были уничтожены, личный состав 300.

Стоит отметить, что враг усилил применение КАБов по позициям Сил Обороны.

На Мирноградском отрезке враг накапливается на фермах на севере. Накапливает личный состав в церкви, вместе с гражданскими, нарушая, в частности, нормы гуманитарного права.

Продолжаются хаотичные бои в северной части города остатками группировки Сил Обороны, которые находятся в Мирнограде и на выход которых нет никаких планов несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки кацапов.

Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление.

Однако самая большая проблема — что враг осуществляет рейды небольшими группами пехоты на запад от Родинского в глубину нашей обороны и выискивает пилотов, которые на сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника.

Одновременно с этим, Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попыток выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает враг.

Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...

