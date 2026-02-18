Несгибаемый Экопарк: как выжило под обстрелами уникальное место под Харьковом и почему оно продолжает финансироваться

Уже много раз высказывался на эту тему, но, поскольку вопросы продолжают поступать, скажу еще раз. "Зачем вам Экопарк, почему в нынешних условиях, когда денег не хватает буквально ни на что, его просто не закрыть и не сосредоточиться на чем-то другом?", — спрашивают и иностранные партнеры, и представители крупного бизнеса, и обычные собеседники.

Просто Экопарк — это совсем не обычный зоопарк и не просто проект. Это больше 15 лет моей жизни, и это — наша большая экопарковская семья. Это наши единомышленники, наши волонтеры, наши любимые животные, наши многочисленные друзья, для которых Экопарк — это знаковое место, место силы, и они приходят сюда в любое время года и при любых обстоятельствах. В начале полномасштабного вторжения было разрушено 95% парка. Потом было длительное восстановление, после чего враг несколько раз разрушал уже отстроенные локации, но мы восстанавливали Экопарк снова. И будем продолжать восстанавливать, потому что для Харькова, для Украины — это не просто парк.

Это и наши программы, сотни программ за все годы и десятки — сейчас, направленные на решение важнейших гуманитарных проблем нашего общества. Сегодня это — создание единого реабилитационного контура, в котором так нуждается Украина в условиях войны и будущего поствоенного восстановления. Мы уже можем многое — имеем многолетний опыт психосоциальной реабилитации всего спектра пострадавших от войны: раненых воинов, семей потерявшие свой дом и родных, вынужденных переселенцев, детей, испытывающие в нынешней ситуации очень сложные проблемы, людей с особыми потребностями и наших пенсионеров… Как мы можем от этого отказаться? Наоборот, как бы ни было сложно, мы готовы распространять наш опыт на другие регионы Украины, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Плюс пострадавшие от войны животные. Это проблема, которой сейчас очень мало кто занимается, но с каждым годом она становится все острее. Мы пытаемся спасти максимально возможное количество животных в рамках работы нашего центра "Добрый дом", создали первый в Украине хоспис для животных, которых невозможно вернуть в природу. Социальные ветеринарные клиники, помогающие животным — это то, что мы сейчас хотим внедрить в Харькове и не только, ведь этого просто нет, а это критически необходимо! А также наука, образование, спорт, культура — эти направления мы также никак не можем отпустить.

Вот так и получается, что наш Экопарк — это большой и очень важный живой организм, совокупность людей, задач и проектов. Это социальные кухни, продвижение идей толерантности, национальные праздники и многое, многое другое. Нашу инфраструктуру чуть ли не полностью уничтожили в самом начале полномасштабной войны, но мы активно восстанавливаемся. Ни в коем случае не сдаемся, и не будем сдаваться никогда.

Это — народный парк, парк для Харькова, парк для Украины. Нам доверяет множество людей, и мы просто не можем не оправдать это доверие.

