Еще одна фобия при отключении света: что делать, если внезапно остановился лифт

Начнем с главного — лифты не падают. По крайней мере не так, как это звучит в вирусных заголовках. Когда в новостях пишут о "падении лифта", большинство людей представляет свободное падение кабины вниз. На самом деле в основном речь идет об аварийной остановке: лифт резко остановился, потому что сработала одна из систем безопасности — улавливатели. Некорректное слово подменяет смысл, и вместо разговора о техническом состоянии и ответственности мы получаем новую фобию.

Лифт — одна из самых зарегулированных инженерных систем в здании. Его безопасность построена по принципу многоуровневой защиты. Кабину удерживают несколько стальных канатов со значительным запасом прочности, а тяговый механизм оснащен электромагнитным тормозом, который автоматически замыкается даже в случае исчезновения электропитания. Движение кабины постоянно контролирует ограничитель скорости. Если же скорость превышает допустимые пределы, срабатывают улавливатели — механизмы, которые жестко фиксируют кабину на направляющих рельсах.

Отдельно система постоянно проверяет двери, нагрузку, положение кабины и состояние ключевых узлов. Если фиксируется опасный сценарий, лифт не тронется или остановится. В совокупности эти решения делают неуправляемое свободное падение почти невозможным.

Зато аварийная остановка возможна, и для пассажира она действительно неприятна. Ощущается рывок, кабина может остановиться между этажами, свет может мигнуть, а тишина в шахте усиливает тревогу. Но важно понимать: во многих случаях это не поломка, а предотвращение аварии. Система остановила лифт раньше, чем ситуация стала опасной.

Риски чаще всего возникают из-за изношенности оборудования, ошибок эксплуатации и энергетических реалий. Более двух третей лифтового фонда находятся в эксплуатации дольше предельно отведенного срока в 25 лет.

Устаревшая автоматика, узлы на грани ресурса, отложенная модернизация повышают вероятность непредсказуемых остановок.

Добавьте сюда отключение электроэнергии. В момент обесточивания стандартный лифт останавливается — так и должно быть. Проблема начинается тогда, когда в доме нет решений, которые позволяют завершить поездку, а аварийных обращений одновременно становится много. Во время массовых отключений сервисные службы получают кратно больше вызовов, чем в обычный день, и время ожидания помощи может увеличиваться. Именно эти обстоятельства, а не "падения", формируют у людей ощущение опасности.

Предотвратить такие ситуации призваны эвакуационные комплекты: в случае исчезновения напряжения они позволяют кабине доехать до ближайшего этажа и открыть дверь.

Часть инцидентов, которые потом описывают как "падения", на самом деле начинается с бытовых нарушений. Люди заходят в кабину, не дождавшись полной остановки, придерживают двери руками или предметами, пытаются "успеть" в последнюю секунду, перегружают кабину. Все это увеличивает износ и провоцирует сбои, которые система безопасности вынуждена отрабатывать.

Есть еще одна опасная привычка — пытаться выйти самостоятельно, если кабина остановилась между этажами. В этот момент человек оказывается в зоне дверей и шахты, где любая самодеятельность повышает риск травм. Поэтому правило простое: оставаться в кабине, вызвать помощь, ждать специалистов.

Отдельная тема — ответственность балансодержателя. После ввода дома в эксплуатацию именно ОСМД или управляющая компания отвечает за договор на обслуживание, регулярные осмотры, исправную аварийную связь и своевременные ремонты. Во многих городах действуют программы софинансирования ремонта или замены лифтов — это важный инструмент, но он работает только тогда, когда дом способен организоваться и довести проект до конца.

Что делать пассажиру, если лифт резко остановился:

Оставайтесь в кабине. Попытки самостоятельно открывать двери или выходить между этажами — самый рискованный сценарий.

Нажмите кнопку аварийной связи и дождитесь ответа диспетчера. Если связь не работает, звоните в аварийную службу (номер должен быть указан в кабине) или на 101.

Сообщите адрес, подъезд, ориентировочный этаж, количество людей в кабине и самочувствие. Это ускоряет работу бригады.

Не нажимайте хаотично все кнопки и не пытайтесь "запустить" лифт — это не ускоряет помощь и может усложнить диагностику.

После инцидента обратитесь к ОСМД/управителю письменно. Остановка должна быть зафиксирована и проверена, а не "забыта до следующего раза".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

