Из-за ситуации со светом Киев вскоре могут постигнуть массовые поломки лифтов, — депутат (видео)

Постоянные перепады напряжения в Киеве уничтожают "чувствительное" оборудование, и лифты в домах столицы могут просто не выдержать таких нагрузок.

Каждая новая российская атака по инфраструктуре столицы создает новые проблемы, и вскоре они могут массово постигнуть киевские лифты. Об этом в эфире программы на "Новини.LIVE" рассказал депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко.

По словам депутата, ситуация, которая сложилась в Киеве в результате российских обстрелов, почти напоминает апокалиптическую.

"Я не хочу нагнетать ситуацию, но давайте вспомним о лифтах. Лифтовое хозяйство может также не выдержать: эти постоянные перепады напряжения имеют влияние и на лифтовое хозяйство", — отметил Витренко.

Ситуация в Киеве остается критической, и дальнейшие российские обстрелы могут ее ухудшить, добавил Витренко. Они повлияют на функционирование инфраструктуры в столице.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности Киева Святослав Павлюк в эфире телеканала "Киев 24" предупреждал, что столице не хватает когенерационных установок, способных обеспечить город светом и теплом. По его словам, киевлянам стоит думать над установкой солнечных панелей и аккумуляторов, чтобы достичь энергетической независимости.

Стоит отметить, что 8 февраля народный депутат Алексей Кучеренко в эфире программы "Киевское время" заявил, что Киев не обеспечил аварийное питание критической инфраструктуры, из-за чего большинство объектов остаются "беззащитными" перед отключениями света.

Также нардеп Кучеренко в эфире "Новости.LIVE" 5 февраля заявлял, что Дарницкий район Киева до конца зимы может не рассчитывать на возобновление отопления.