Киеву не хватает когенерационных установок: как самостоятельно обеспечить свой дом светом, — эксперт

В столице не хватает когенерационных установок, способных обеспечить город необходимыми объемами электроэнергии и тепла. По мнению эксперта, киевлянам следует подумать об установке солнечных панелей и аккумуляторов, чтобы частично стать энергетически независимыми.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности Киева Святослав Павлюк в эфире телеканала "Киев 24", для того, чтобы покрыть потребность Киева в электроэнергии на уровне около 1,5 ГВт, понадобилось бы примерно тысячу когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Если же брать установки мощнее — 2,5 МВт — то их нужно немного меньше. Однако на рынке сейчас нет такого количества оборудования: производители имеют очереди, и приобрести нужные установки мгновенно невозможно.

"Нам нужно примерно тысячу установок мощностью 1,5 МВт, или чуть меньше, если брать по 2,5 МВт. Однако из-за очередей на фабриках, производящих оборудование — в основном Jenbacher и Caterpillar, — приобрести такое количество пока невозможно. Поэтому, вероятно, восстановление теплоснабжения будет происходить за счет больших котлов и малых модульных котельных в отдаленных микрорайонах, где поднять большие системы невозможно", — пояснил эксперт.

Именно поэтому восстановление теплоснабжения в Киеве будет происходить преимущественно за счет больших котлов и малых модульных котельных в отдаленных районах. Такие системы требуют тщательного проектирования с учетом наличия водоснабжения, газовых и тепловых сетей.

Также специалист обратил внимание на растущую нагрузку на электросети в квартирах с электроплитами: потребление электроэнергии в таких домах может достигать 300-400 киловатт-часов в месяц, и это почти вдвое больше стандартного показателя. Одним из вариантов уменьшения зависимости от централизованной энергосистемы является установка солнечных панелей и аккумуляторов емкостью 7-10 кВт-ч, которые обеспечивают автономное электроснабжение для базовых потребностей.

"Мы зависим от солнечных поставок электроэнергии. Облегчить ситуацию можно двумя способами. Во-первых, ставить солнечные панели — с марта солнца станет немного больше. Во-вторых, устанавливать аккумуляторы и накапливать энергию. Это дорого, но фактически мы идем к ситуации, когда в каждой квартире с правильной машиной будет стоять батарейный блок на 7-10 киловатт-часов", — добавил он.

Эксперт также напомнил, что в Киеве уже действуют пять муниципальных программ по повышению энергонезависимости домов, которые позволяют жителям оптимизировать потребление и повысить собственную безопасность в отоплении и электроснабжении.

Напомним, что в Киеве из-за повреждения в результате российских ударов ТЭЦ-4 без отопления остаются 1 170 домов. По словам эксперта Александра Харченко, с потеплением потребление электроэнергии сократится, и в значительной степени удастся обеспечивать эти многоэтажки светом.

Кроме того, народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что в столице провалена задача по аварийному питанию критической инфраструктуры, поскольку подавляющее большинство объектов остаются "беззащитными" перед отключениями электроэнергии