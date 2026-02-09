Києву бракує когенераційних установок: як самостійно забезпечити свою домівку світлом, — експерт

У столиці бракує когенераційних установок, здатних забезпечити місто необхідними обсягами електроенергії та тепла. На думку експерта, киянам слід подумати про встановлення сонячних панелей та акумуляторів, щоб частково стати енергетично незалежними.

Як розповів виконавчий директор Асоціації енергоефективності Києва Святослав Павлюк в ефірі телеканалу "Київ 24", для того, щоб покрити потребу Києва в електроенергії на рівні близько 1,5 ГВт, знадобилося б приблизно тисячу когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Якщо ж брати установки потужніші – 2,5 МВт – то їх потрібно трохи менше. Проте на ринку зараз немає такої кількості обладнання: виробники мають черги, і придбати потрібні установки миттєво неможливо.

"Нам потрібно приблизно тисячу установок потужністю 1,5 МВт, або трохи менше, якщо брати по 2,5 МВт. Проте через черги на фабриках, що виробляють обладнання — переважно Jenbacher та Caterpillar, — придбати таку кількість наразі неможливо. Тому, ймовірно, відновлення теплопостачання відбуватиметься за рахунок великих котлів і малих модульних котелень у віддалених мікрорайонах, де підняти великі системи неможливо", — пояснив експерт.

Саме через це відновлення теплопостачання у Києві буде відбуватися переважно за рахунок великих котлів та малих модульних котелень у віддалених районах. Такі системи вимагають ретельного проектування з урахуванням наявності водопостачання, газових та теплових мереж.

Також фахівець звернув увагу на зростаюче навантаження на електромережі у квартирах з електроплитами: споживання електроенергії в таких оселях може сягати 300–400 кіловат-годин на місяць, і це майже вдвічі більше від стандартного показника. Одним із варіантів зменшення залежності від централізованої енергосистеми є встановлення сонячних панелей та акумуляторів місткістю 7–10 кВт·год, які забезпечують автономне електропостачання для базових потреб.

"Ми залежимо від сонячного постачання електроенергії. Полегшити ситуацію можна двома способами. По-перше, ставити сонячні панелі — з березня сонця стане трохи більше. По-друге, встановлювати акумулятори та накопичувати енергію. Це дорого, але фактично ми йдемо до ситуації, коли в кожній квартирі з правильною машиною стоятиме батарейний блок на 7–10 кіловат-годин", — додав він.

Експерт також нагадав, що у Києві вже діють п’ять муніципальних програм з підвищення енергонезалежності будинків, які дозволяють мешканцям оптимізувати споживання та підвищити власну безпеку в опаленні та електропостачанні.

Нагадаємо, що у Києві через пошкодження внаслідок російських ударів ТЕЦ-4 без опалення лишаються 1 170 будинків. За словами експерта Олександра Харченка, з потеплінням споживання електроенергії скоротиться, і значною мірою вдасться забезпечувати ці багатоповерхівки світлом.

Крім того, народний депутат Олексій Кучеренко заявляв, що у столиці провалене завдання по аварійному живленню критичної інфраструктури, оскільки переважна більшість об'єктів залишаються "беззахисними" перед відключеннями електроенергії