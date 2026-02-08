Київ не забезпечив аварійне живлення критичної інфраструктури, — нардеп Кучеренко

У столиці провалене завдання по аварійному живленню критичної інфраструктури. Переважна більшість об'єктів залишаються "беззахисними" перед відключеннями електроенергії, вважає перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Забезпечення аварійного живлення для критичної інфраструктури Києва фактично провалено. Про це у програмі "Київський час" заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Не виконано практично нічого за завданням аварійного живлення критичної інфраструктури. Метрополітен, насоси підкачування теплоносіїв, насоси водоканалів та інші речі", — перерахував обранець.

Також Олексій Кучеренко заявив, що додаткові 100 МВт когенераційної потужності, які мали запрацювати до кінця року, не були введені в експлуатацію..

"Дві установки ще далекі від запуску, монтаж зробили, а вони не працюють. Одна запрацює, дай Бог, навесні, а інша влітку", — зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, 5 лютого міський голова Києва Віталій Кличко розповідав, що за висновками фахівців під час російської атаки 3 лютого була критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала опалення для понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах. На її відновлення знадобиться щонайменше 2 місяці, а до того часу відновлення теплопостачання в будинках неможливе.

Також Фокус писав, що фахівці "Укренерго" продовжують ліквідацію наслідків після атак ЗС РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це більшість регіонів перебувають на аварійних графіках відключень. І хоча енергетикам вдалося зменшити обсяг обмежень відключень, однак ситуація залишається "складною".