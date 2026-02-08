"Ситуація залишається складною": в Укренерго розповіли, коли повернуть графіки (фото)

"Укренерго" вказує, що наразі фахівці продовжують ліквідацію наслідків після атак ЗС РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це більшість регіонів перебувають на аварійних графіках відключень.

Водночас енергетикам вдалося зменшити обсяг обмежень відключень, однак ситуація залишається "складною". Про це йдеться в заяві енергогенерувальної компанії.

"Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів", — зазначають в "Укренерго".

Наразі триває відновлення на електростанціях і високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Атомна генерація продовжує залишаться "частково розвантаженою".

В "Укренерго" повідомили про стан енергосистеми на ранок 8 лютого Фото: Скриншот

"Через вимушене застосування аварійних відключень – оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — повідомляють енергетики.

В "Укренерго" вкотре просять громадян ощадливо користуватися електрикою та не вмикати потужні електроприлади. Фахівці рекомендують всі "енергоємні процеси" перенести на нічні години, коли навантаження на систему є значно меншим.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ уперше вдарили по найбільшій підстанції Європи. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, об'єкт має критичне значення для енергосистеми України, адже регулює постання електрики в низку регіонів.

Згодом стало відомо, що в столиці повернулися до тимчасових графіків відключення. В ДТЕК додають, що в енергосистемі Києва досі зберігається значний дефіцит електроенергії.