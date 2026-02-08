"Ситуация остается сложной": в Укрэнерго рассказали, когда вернут графики (фото)

"Укрэнерго" указывает, что сейчас специалисты продолжают ликвидацию последствий после атак ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому большинство регионов находятся на аварийных графиках отключений.

В то же время энергетикам удалось уменьшить объем ограничений отключений, однако ситуация остается "сложной". Об этом говорится в заявлении энергогенерирующей компании.

"Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов", — отмечают в "Укрэнерго".

Сейчас продолжается восстановление на электростанциях и высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Атомная генерация продолжает оставаться "частично разгруженной".

В "Укрэнерго" сообщили о состоянии энергосистемы на утро 8 февраля Фото: Скриншот

"Из-за вынужденного применения аварийных отключений — обнародованные накануне графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сообщают энергетики.

Відео дня

В "Укрэнерго" в очередной раз просят граждан экономно пользоваться электричеством и не включать мощные электроприборы. Специалисты рекомендуют все "энергоемкие процессы" перенести на ночные часы, когда нагрузка на систему значительно меньше.

Ранее Фокус сообщал о том, как ВС РФ впервые ударили по крупнейшей подстанции Европы. По словам эксперта Станислава Игнатьева, объект имеет критическое значение для энергосистемы Украины, ведь регулирует поступление электричества в ряд регионов.

Впоследствии стало известно, что в столице вернулись к временным графикам отключения. В ДТЭК добавляют, что в энергосистеме Киева до сих пор сохраняется значительный дефицит электроэнергии.