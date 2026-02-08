Киев не обеспечил аварийное питание критической инфраструктуры, — нардеп Кучеренко

В столице провалена задача по аварийному питанию критической инфраструктуры. Подавляющее большинство объектов остаются "беззащитными" перед отключениями электроэнергии, считает первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение аварийного питания для критической инфраструктуры Киева фактически провалено. Об этом в программе "Киевское время" заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры. Метрополитен, насосы подкачки теплоносителей, насосы водоканалов и другие вещи", — перечислил избранник.

Также Алексей Кучеренко заявил, что дополнительные 100 МВт когенерационной мощности, которые должны были заработать до конца года, не были введены в эксплуатацию.

"Две установки еще далеки от запуска, монтаж сделали, а они не работают. Одна заработает, дай Бог, весной, а другая летом", — отметил Кучеренко.

Напомним, 5 февраля городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал, что по выводам специалистов во время российской атаки 3 февраля была критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала отопление для более 1 100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах. На ее восстановление понадобится не менее 2 месяцев, а к тому времени восстановление теплоснабжения в домах невозможно.

Также Фокус писал, что специалисты "Укрэнерго" продолжают ликвидацию последствий после атак ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого большинство регионов находятся на аварийных графиках отключений. И хотя энергетикам удалось уменьшить объем ограничений отключений, однако ситуация остается "сложной".