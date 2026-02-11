Через ситуацію зі світлом Київ незабаром можуть спіткати масові поломки ліфтів, — депутат (відео)

Постійні перепади напруги у Києві нищать "чутливе" обладнання, і ліфти у будинках столиці можуть просто не витримати таких навантажень.

Кожна нова російська атака по інфраструктурі столиці створює нові проблеми, і незабаром вони можуть масово спіткати київські ліфти. Про це в етері програми на "Новини.LIVE" розповів депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.

За словами депутата, ситуація, яка склалася у Києві внаслідок російських обстрілів, майже нагадує апокаліптичну.

"Я не хочу нагнітати ситуацію, але давайте згадаємо про ліфти. Ліфтове господарство може також не витримати: ці постійні перепади напруги мають вплив і на ліфтове господарство", — зазначив Вітренко.

Ситуація у Києві залишається критичною, і подальші російські обстріли можуть її погіршити, додав Вітренко. Вони вплинуть на функціонування інфраструктури у столиці.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації енергоефективності Києва Святослав Павлюк в етері телеканалу "Київ 24" попереджав, що столиці бракує когенераційних установок, здатних забезпечити місто світлом та теплом. За його словами, киянам варто думати над встановленням сонячних панелей та акумуляторів, аби досягти енергетичної незалежності.

Варто зазначити, що 8 лютого народний депутат Олексій Кучеренко в етері програми "Київський час" заявив, що Київ не забезпечив аварійне живлення критичної інфраструктури, через що більшість об'єктів залишаються "беззахисними" перед відключеннями світла.

Також нардеп Кучеренко в етері "Новини.LIVE" 5 лютого заявляв, що Дарницький район Києва до кінця зими може не розраховувати на відновлення опалення.