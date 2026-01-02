Во Львове мужчина упал в шахту лифта и пролетел 5 этажей: что произошло (фото)

Во Львове спасатели приехали освобождать трех мужчин из "лифтовой ловушки". Однако, ожидая помощи, один из них решил выбраться сам и упал в шахту.

2 января в 04:22 в Службу спасения сообщили, что в девятиэтажке на улице Миколайчука застряли в лифте трое мужчин. Он остановился между пятым и шестым этажами. Деталями 2 января поделились в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

"Во время ожидания помощи один из мужчин решил самостоятельно выбраться из лифта, однако не удержался и упал в лифтовую шахту, оказавшись на первом этаже", — передала пресс-служба.

Приехав по адресу, спасатели деблокировали двери лифтовой шахты и подняли пострадавшего 2007 года рождения. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Также работники ГСЧС освободили двух мужчин, которые оставались в лифте.

"Спасатели в очередной раз напоминают: в случае остановки лифта не пытайтесь самостоятельно оставлять его это крайне опасно. Необходимо вызвать аварийную службу и ждать помощи", — отметили в ведомстве.

Фото лифта, в котором застряли мужчины Фото: Львівська міська рада

Во Львовском городском совете со ссылкой на специалистов "Львовсвет" передали, что компания молодых мужчин расшатывала кабину. Из-за этого сработала система защиты, и лифт остановился.

"Вместо того, чтобы подождать помощи, компания решили самостоятельно выбраться, поэтому разломали двери кабины и двери в лифтовую шахту на уровне 5 этажа. При попытке покинуть лифт один из молодых людей упал в шахту и получил травмы. Его достали спасатели ГСЧС и передали медикам скорой помощи с переломами", — сообщили в горсовете.

По информации ГСЧС и полиции, мужчины были пьяными. В то же время в Шевченковской райадминистрации проинформировали, что ранее жалоб на работу этого лифта не получали. Он работал с 1977 года, но в 2017 году был капитально отремонтирован.

