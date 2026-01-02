У Львові чоловік впав у шахту ліфта й пролетів 5 поверхів: що сталося (фото)

У Львові рятувальники приїхали визволяти трьох чоловіків із "ліфтової пастки". Однак, чекаючи на допомогу, один з них вирішив вибратись сам і впав у шахту.

2 січня о 04:22 у Службу порятунку повідомили, що у дев'ятиповерхівці на вулиці Миколайчука застрягли у ліфті троє чоловіків. Він зупинився між п’ятим та шостим поверхами. Деталями 2 січня поділились у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

"Під час очікування допомоги один із чоловіків вирішив самостійно вибратися з ліфта, однак не втримався та впав у ліфтову шахту, опинившись на першому поверсі", — передала пресслужба.

Приїхавши за адресою, рятувальники деблокували двері ліфтової шахти та підняли постраждалого 2007 року народження. Його госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості. Також працівники ДСНС звільнили двох чоловіків, які залишались у ліфті.

Відео дня

"Рятувальники вкотре нагадують: у разі зупинки ліфта не намагайтеся самостійно залишати його це вкрай небезпечно. Необхідно викликати аварійну службу та чекати допомоги", — наголосили у відомстві.

Фото ліфта, в якому застрягли чоловіки Фото: Львівська міська рада

У Львівській міській раді з посиланням на фахівців "Львівсвітло" передали, що компанія молодих чоловіків розхитувала кабіну. Через це спрацювала система захисту, і ліфт зупинився.

"Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішили самостійно вибратися, тож розламали двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні 5 поверху. Під час спроби залишити ліфт один із молодиків впав у шахту та отримав травми. Його дістали рятувальники ДСНС і передали медикам швидкої допомоги із переломами", — повідомили у міськраді.

За інформацією ДСНС і поліції, чоловіки були п'яними. Водночас у Шевченківській райадміністрації поінформували, що раніше скарг на роботу цього ліфта не отримували. Він працював з 1977 року, але у 2017 році був капітально відремонтованим.

