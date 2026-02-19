Лиз Трасс, Джастин Трюдо, Илон Маск: эти и другие инопланетяне, которых мог встретить Барак Обама

Барак Обама небрежно подтвердил существование инопланетян. "Они существуют", — сказал бывший президент Соединенных Штатов Америки подкастеру Брайану Тайлеру Коэну с такой поспешной безразличностью, как будто его только что спросили, существуют ли лошади.

"Но я их не видел", – добавил он, немного поспешно. "Они не хранятся в Зоне 51. Там нет подземного объекта – если только не существует огромный заговор, и они скрывают его от президента Соединенных Штатов".

Потом Обама быстро отступил: "Я пытался придерживаться духа скоростного раунда, но, поскольку это привлекло внимание, позвольте мне пояснить. Статистически, Вселенная настолько обширна, что вероятность существования жизни там очень высока... Но за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне вступали с нами в контакт. Правда".

Відео дня

Боюсь, что уже слишком поздно. Я уже 24 часа размышляю о том, с кем именно он мог встретиться в свое время, что убедило его в том, что среди нас живут инопланетяне. Вот шесть человек или вещей, с которыми, возможно, столкнулся Обама и которые убедили его в том, что мы не одиноки во Вселенной.

Лиз Трасс

Давайте посмотрим правде в глаза: кто из нас не был свидетелем действий 56-го премьер-министра Великобритании — до, во время или после ее месячного пребывания в должности — и не задавался вопросом, не является ли она, возможно, межгалактическим рептилоидным туристом, посланным на Землю, чтобы сеять хаос, по ошибочному убеждению чешуйчатых повелителей, которые считали ее способной влиться в общество?

Подумайте, сколько всего произошло за 45 дней правления Трасс: хаос на финансовых рынках, смерть королевы Елизаветы II и та неделя, когда Center Parcs запер всех в своих домиках, хотя сначала планировал выселить всех, чтобы сотрудники могли скорбеть. Это именно то, чего хотел бы добиться рептилоидный террорист с планеты Драко.

Решающий аргумент? Вполне вероятно, что Трасс и Обама встречались, учитывая, что он совершил государственный визит в 2016 году, когда она была членом кабинета министров. Кто-нибудь, позовите Дэвида Айка — нам нужны лучшие и самые умные специалисты в этом вопросе.

Джастин Трюдо

Есть много политиков с тревожной, неземной энергией, которые производят неестественное впечатление, будто их физиономия не совсем соответствует нашей. В любой момент из их рта может потечь эктоплазма, а под накрахмаленным воротником обозначится пара жабр, и никто не будет шокирован.

Джастин Трюдо, возможно, не кажется очевидным кандидатом в лагерь "что-то не так", но с ним действительно что-то не так. Необычайно красивый, высокий, широкоплечий, хорошо воспитанный, обаятельный, безупречно неолиберальный... эксперты говорили, что его, похоже, создали в лаборатории.

Ну, а мог бы он? Мог бы? Или просто у меня в голове застряла песня Кэти Перри E.T., особенно слова: "Мальчик, ты инопланетянин / Твое прикосновение так чуждо / Оно сверхъестественное / Внеземное".

Илон Маск

Возможно, это слишком очевидно, как если бы Тильда Суинтон или Дэвид Боуи были разоблачены как выходцы из Зога. "Меня часто спрашивают: "Есть ли среди нас инопланетяне?" И я отвечаю, что я один из них", — сказал Маск генеральному директору BlackRock Ларри Финку в Давосе в прошлом месяце, прежде чем дождаться смеха. Это тот вид шутки, который не помогает развеять теорию о том, что он все еще учится быть человеком.

Затем он сказал, что, несмотря на то, что он инопланетянин, он не верит в существование разумной жизни за пределами Земли. "Я думаю, что нам нужно исходить из того, что жизнь и сознание — это чрезвычайно редкие явления, и, возможно, мы — единственные", — сказал он.

Хотя он и может производить потомство со скоростью, которая заставила бы покраснеть даже улейных эндопаразитоидов, репутация Маска как инопланетянина страдает, если учесть, что он уже 20 лет твердит, что мы будем жить на Марсе "в течение 10 лет". Надо сказать, что мы не живем на Марсе. Настоящий инопланетянин легко бы справился с этой задачей. Жалко.

Важно

"Они существуют": Обама раскрыл неожиданные данные о пришельцах и Зоне 51 (видео)

Уилл Гомперц

Возможно ли, что Обама знает о существовании Уилла Гомперца, директора музея, автора и бывшего редактора BBC по искусству? Да, вполне возможно. Их пребывание в качестве постоянных персонажей в программе BBC News At Ten значительно пересекалось, и не совсем нелепо представить, что Обама смотрел эту программу, когда был в Великобритании.

Установив это, мы можем развить мысль в направлении первой встречи Обамы с Гомперцем. Если он был хоть немного любопытен к инопланетянам, то легко представить, что это могло стать потенциально важным моментом для Обамы.

Джеймс О'Брайен

Как один человек может быть в таком яростном состоянии по три часа в день, каждый день, и при этом не взорваться? Это все, что я могу сказать в защиту О'Брайена, и, признаюсь, если Обама слышал о нем, я съем свою шапку из фольги. Но мне кажется, этого достаточно.

Барак Обама

Это было бы неожиданным поворотом, не так ли? Человек, стоящий за раскрытием информации, тот, кто посвятил нас всех в это, указывая на всех остальных, сам не являясь человеком. Умно, очень умно. То, что могло бы сделать сверхинтеллектуальное существо.

Неразумно начинать дискуссию о месте рождения в радиусе ста миль от имени "Барак Обама", поэтому я сейчас отклоню эту тему. Но помните ли вы, как он поймал муху во время интервью, а затем спокойно продолжил разговор? Или как он повернулся и с такой легкостью забросил мяч в корзину с другого конца площадки в прямом эфире?

Это не то, что могут делать нормальные люди, не говоря уже о нормальных политиках. Все это выглядит немного подозрительно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно