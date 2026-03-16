От крыш и окон - к будущему Украины: как украинские волонтеры уже сейчас начинают восстановление страны

Украина уже пятый год живет в условиях большой войны. Это не только время ежедневных угроз, потерь и разрушений — это глубокое испытание для всего народа. Испытание на выносливость, на единство, на способность не потерять себя. Сегодня главная задача заключается не только в обороне государства, но и в сохранении людей в Украине, в сохранении общин, в сохранении веры, что жизнь здесь имеет будущее.

Именно поэтому вопрос восстановления нельзя откладывать на "после войны". Для тысяч украинских семей восстановление нужно уже сейчас. Оно означает не просто ремонт разрушенного жилья или восстановление социальных объектов. Оно означает возвращение человека домой, возвращение к нормальной жизни, возвращение ощущения опоры. Когда мы восстанавливаем дома, крыши, окна, школы или больницы, мы не просто ремонтируем инфраструктуру — мы сохраняем присутствие людей на своей земле.

За эти годы войны украинское волонтерство стало одним из самых сильных проявлений национального характера. Оно стало не только инструментом помощи, но и источником надежды. Во время, когда люди переживают потери, усталость и неопределенность, именно волонтеры часто первыми приходят туда, где болит больше всего. Они не ждут отдельных решений или благоприятных условий, они просто начинают действовать.

Именно таким примером является "Добробат", который является крупнейшей в стране волонтерской инициативой, занимающейся срочным восстановлением. Сегодня это уже не просто группа неравнодушных людей. Это мощный волонтерский строительный батальон, объединяющий более 50 тысяч участников. За время своей деятельности они расчистили более 20 тысяч тонн строительного мусора, установили 20 тысяч окон, отремонтировали 10 тысяч крыш, восстановили более 100 объектов социальной инфраструктуры. За каждой из этих цифр есть конкретные человеческие истории. За ними — семьи, которые получили шанс вернуться домой, дети, которые могут снова учиться, громады, которые не исчезли с карты жизни.

Для меня большая честь быть амбассадором "Добробата". Потому что это движение, которое очень точно отражает сущность украинского народа. Украинцы — это сила. Но эта сила проявляется не только на поле боя. Она проявляется в способности поддержать друг друга, подставить плечо, приехать в разрушенное село или город и вместе начать восстанавливать. Это и есть дух братства, который стал одной из основ нашей стойкости. Именно он помогает нам выстоять уже пятый год войны.

Вместе с тем мы хорошо понимаем: даже самое сильное волонтерство нуждается в поддержке, если мы хотим сохранить и усилить его масштаб. Ресурсы, техника, строительные материалы, международная экспертиза, стабильные партнерства — все это необходимо для того, чтобы помощь приходила быстро и системно. Именно поэтому возникла идея создания Международной парламентской коалиции в поддержку "Добробата".

Эта Коалиция создана для того, чтобы соединить силу украинского гражданского общества с возможностями наших международных партнеров. Ее цель — сделать так, чтобы европейские парламентарии были не просто наблюдателями украинской борьбы, а ее соучастниками в части восстановления и сохранения людей. Для нас чрезвычайно важно, что в Европе все больше политиков чувствуют не формальную, а глубокую человеческую причастность к украинской судьбе. Они понимают: помощь Украине сегодня — это не только политическая позиция, но и моральный выбор, и вклад в общую европейскую стабильность.

К Коалиции уже присоединились первые парламентарии, которые разделяют именно такое видение. Среди них представительницы Польши Йоланта Незгодская и Алиция Лепковская-Голась, депутат из Литвы Каролис Неймантас, а также парламентарии из Латвии Давис Мартиньш Даугавиетис, Янис Скрастиньш, Угис Ротбергс, Янис Патмалниекс и Гатис Лиепиньш. Их участие является для нас знаком того, что европейская солидарность имеет практическое продолжение. Это означает, что в парламентах других стран будет звучать голос в поддержку не абстрактного восстановления, а конкретных украинских общин, конкретных волонтеров, конкретных семей.

Международная парламентская коалиция — это не бюрократическая надстройка и не символический клуб. Мы сознательно создаем ее как живую, гибкую сеть людей, готовых действовать. Ее участники могут помогать в привлечении техники, материалов, партнерств, экспертной помощи, в продвижении решений на уровне своих стран, в налаживании связей между украинскими громадами и европейскими учреждениями. Речь идет о практическом сотрудничестве, где международная поддержка превращается в отремонтированную крышу, установленное окно, восстановленную школу или дом культуры.

Особенно важно, что такое сотрудничество усиливает доверие к процессу восстановления. Когда международные партнеры видят реальную работу волонтеров и одновременно участие парламентариев в поддержке этих усилий, это создает дополнительную уверенность в прозрачности, эффективности и результативности помощи. А доверие сегодня является одним из самых ценных ресурсов. Именно оно открывает путь к более широкому привлечению не только государственных учреждений, но и частного сектора, благотворительных фондов, гражданских инициатив.

Для Украины восстановление сегодня — это гораздо больше, чем строительный процесс. Это способ удержать страну живой. Это способ сохранить людей в Украине. Это способ показать обществу, что даже после ударов, разрушений и боли мы не обречены на опустошение. Мы способны восстанавливать. Мы способны поддерживать друг друга. Мы способны строить будущее даже тогда, когда продолжается борьба.

Именно в этом я вижу смысл создания Международной парламентской коалиции в поддержку "Добробата". Она родилась из понимания, что украинский народ имеет колоссальную внутреннюю силу, но эта сила становится еще мощнее, когда рядом есть те, кто искренне чувствует свою причастность и готов действовать вместе с нами. Украина сегодня объединяет вокруг себя не только политическую поддержку, но и поддержку человеческую, моральную, ценностную.

Мы хотим, чтобы Коалиция росла, чтобы к ней присоединялись новые парламентарии из других стран Европы и мира. Потому что помощь в восстановлении украинских домов, школ, больниц и общин — это не только помощь Украине. Это вклад в сохранение человечности, в укрепление европейской солидарности, в общее будущее, где братство сильнее разрушения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.