Европейская норма или "старые схемы": как сделать техосмотр честным и прозрачным

Недавнее заявление одного из заместителей министра развития общин и территорий снова открыло одну из самых чувствительных общественных дискуссий. Речь идет о намерении до конца 2027 года вернуть обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в том числе и для легковых авто. Формально это объясняют обязательствами перед Европейским Союзом и необходимостью приблизить украинские правила к европейским. Но в украинских реалиях 2026 года этого объяснения уже недостаточно. Для общества этот вопрос звучит иначе: техосмотр будет инструментом безопасности или очередным налогом на выживание? Он станет частью европейской интеграции или возвращением к старой коррупционной практике под новой вывеской?

Дискуссия о техосмотре давно вышла за пределы транспортной политики. Речь идет не только о транспорте. Речь идет о доверии к государству, справедливости реформ и о том, какими должны быть отношения между властью и гражданином. Если исполнительная власть действительно хочет вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей, она должна честно ответить на три принципиальных вопроса: когда именно это должно произойти, какой будет модель технического контроля и какие автомобили не должны подпадать под эту норму.

Украинское общество уже имеет негативную память о техосмотре. Для миллионов граждан это слово ассоциируется не с безопасностью или технической исправностью, а прежде всего с коррупцией. Этот опыт нельзя игнорировать. Представители правительства не могут говорить о возвращении техосмотра так, будто украинское общество начинает эту дискуссию с чистого листа. Именно поэтому главный принцип будущей реформы должен звучать жестко: в Украине нельзя просто вернуть техосмотр. Можно ввести только принципиально новую систему технического контроля — цифровую, автоматизированную, прозрачную и минимально зависимую от человеческого фактора. Все остальное обречено либо на общественное сопротивление, либо на имитацию реформы.

В украинской бюрократической культуре слишком часто путают европейскую норму с ее механическим копированием. Если в ЕС есть обязательный техосмотр, значит, и мы должны его ввести. Но на практике значение имеет не только сама норма, но и институциональная среда, в которой она работает. В странах с высоким уровнем доверия к институтам техосмотр действительно является элементом безопасности. В Украине же любая процедура, где решение в значительной степени зависит от конкретного инспектора, очень быстро создает коррупционные риски. И это не вопрос морали отдельных чиновников. Это вопрос качества институтов.

Поэтому ответ очевиден: техосмотр должен проводиться в полностью автоматическом режиме. Не преимущественно автоматически и не просто с цифровыми элементами, а так, чтобы роль человека сводилась лишь к техническому сопровождению процедуры. Автоматизация техосмотра должна быть не декоративной, а системной.

Но даже если государство сможет создать честную систему, остается ключевой вопрос: когда именно ее внедрять? Ответ должен быть принципиальным: обязательный техосмотр для всех легковых автомобилей должен заработать после завершения войны. Принять соответствующий закон можно до конца 2027 года. Это будет соответствовать переговорным обязательствам перед ЕС. Но практическое введение процедуры для всех легковых авто должно быть привязано к моменту, когда страна выйдет из режима военного положения.

Третий принцип касается автомобилей, которые находятся на официальной гарантии производителя. Такие машины не должны проходить обязательный техосмотр. И это не льгота, а вопрос здравого смысла. Новые авто на гарантии и так находятся под регулярным сервисным наблюдением. Владелец вынужден соблюдать регламент обслуживания, иначе он теряет гарантийную защиту. Поэтому дублировать этот контроль еще одной государственной процедурой просто нет смысла.

Государство должно концентрировать ресурсы там, где риск выше: на старых автомобилях, транспорте после серьезных ДТП и импортируемых подержанных авто. Вместо этого включать в общий цикл новые авто на гарантии означает нагружать систему малоэффективной работой и раздражать тех людей, которые и без того дисциплинированно обслуживают свои машины в официальных сетях.

Возвращение техосмотра будет общественно приемлемым только тогда, когда государство докажет, что контролирует не только владельца старой легковушки, но и все другие источники дорожного риска. Если власть будет жестко проверять рядового водителя, но толерировать перегруженные грузовики, схемы ввоза битых авто и теневую продажу несертифицированных деталей, общественного доверия не будет.

Оптимальная модель для Украины выглядит так: закон о техосмотре следует принять до 2027 года, а практическое внедрение для всех легковых авто должно произойти уже после завершения войны. Формат должен быть исключительно автоматическим, с централизованным реестром и невозможностью ручного редактирования выводов. Авто на гарантии должны быть освобождены от обязательного прохождения.

Украинцы не готовы снова платить за имитацию порядка. Они готовы к европейским нормам, но не готовы принимать новые обязанности в разгар войны, когда государство еще не способно гарантировать ни прозрачность процедуры, ни справедливость ее применения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

