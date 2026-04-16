До 2027 года в Украине планируют обновить правила техосмотра авто: что нужно знать водителям

Украина до конца 2027 года обязана ввести обязательный технический контроль всех транспортных средств, включая легковые автомобили, в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола, посвященного детенизации и регулированию автомобильного рынка, сообщил о подготовке правительством соответствующего законопроекта, передает издание "УНИАН".

По его словам, нынешняя система технического контроля в Украине не охватывает все легковые автомобили, однако эта ситуация должна измениться. Европейский Союз определил для Украины четкий ориентир — до конца 2027 года должны быть приняты законодательные изменения, которые введут обязательный периодический техосмотр для всех транспортных средств без исключения.

В частности, чиновник подчеркнул, что правительство поддерживает введение таких правил, поскольку они направлены на повышение безопасности дорожного движения и приближение украинской системы регулирования к европейским стандартам. Вместе с тем он признал, что вопрос вызывает общественную и политическую дискуссию, ведь часть народных депутатов выступает против инициативы, ссылаясь на возможную дополнительную финансовую нагрузку на граждан в условиях войны.

"Мы даже видели несколько интервью наших коллег народных депутатов, которые сегодня очень сильно против такой истории, потому что это увеличит нагрузку на людей во время войны. Но с другой стороны, мы должны думать и о безопасности на дорогах", — отметил он.

Отдельно Деркач отметил, что в рамках гармонизации с нормами ЕС Украина также должна ввести механизм технического контроля транспорта непосредственно на дорогах. В европейских странах такие проверки осуществляются мобильными группами, которые могут останавливать транспортные средства и оценивать их техническое состояние с последующим решением о дальнейшей эксплуатации.

В Украине подобная система пока отсутствует как в правовом поле, так и с точки зрения технического обеспечения. Для ее внедрения необходимо создать специализированные мобильные комплексы диагностики, которые позволят проводить проверки прямо на месте. По словам заместителя министра, реализация этих изменений является частью евроинтеграционного курса Украины и в перспективе будет внедрена.

"У нас такого контроля нет. Это требует, кстати, не только просто законодательства, но и технической возможности. Это специальные устройства автомобилей, которые могут делать такой технический контроль на дороге, но опять же для нас это обязательный евроинтеграционный критерий, поэтому будем точно вводить в Украине", — пояснил он.

Напомним, что в январе сообщалось о планах постепенного возвращения обязательного техосмотра автомобилей в Украине, прежде всего для авто с пробегом, которые впервые проходят государственную регистрацию после ввоза в страну. Отмечалось, что реформу технического контроля определили одним из приоритетов в сфере автомобильного транспорта на 2026 год в рамках гармонизации украинского законодательства со стандартами ЕС.

Кроме того, в 2025 году Кабинет министров Украины обновил правила проведения обязательного технического контроля, ужесточив требования к фиксации процедуры и увеличив ее стоимость для различных категорий транспорта. Согласно постановлению №286, которое вступило в силу 19 мая, техосмотр теперь сопровождается не только фото-, но и видеофиксацией, а также предусматривает создание единой государственной базы результатов техконтроля.