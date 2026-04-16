До 2027 року в Україні планують оновити правила техогляду авто: що потрібно знати водіям

Україна до кінця 2027 року зобов’язана запровадити обов’язковий технічний контроль усіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, відповідно до вимог Європейського Союзу.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу, присвяченого детінізації та регулюванню автомобільного ринку, повідомив про підготовку урядом відповідного законопроєкту, передає видання "УНІАН".

За його словами, нинішня система технічного контролю в Україні не охоплює всі легкові автомобілі, однак ця ситуація має змінитися. Європейський Союз визначив для України чіткий орієнтир — до кінця 2027 року мають бути ухвалені законодавчі зміни, які запровадять обов’язковий періодичний техогляд для всіх транспортних засобів без винятку.

Зокрема, посадовець підкреслив, що уряд підтримує запровадження таких правил, оскільки вони спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та наближення української системи регулювання до європейських стандартів. Водночас він визнав, що питання викликає суспільну та політичну дискусію, адже частина народних депутатів виступає проти ініціативи, посилаючись на можливе додаткове фінансове навантаження на громадян в умовах війни.

"Ми навіть бачили декілька інтерв'ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах", — зауважив він.

Окремо Деркач зазначив, що в рамках гармонізації з нормами ЄС Україна також має запровадити механізм технічного контролю транспорту безпосередньо на дорогах. У європейських країнах такі перевірки здійснюються мобільними групами, які можуть зупиняти транспортні засоби та оцінювати їхній технічний стан із подальшим рішенням щодо подальшої експлуатації.

В Україні подібна система наразі відсутня як у правовому полі, так і з точки зору технічного забезпечення. Для її впровадження необхідно створити спеціалізовані мобільні комплекси діагностики, які дозволять проводити перевірки прямо на місці. За словами заступника міністра, реалізація цих змін є частиною євроінтеграційного курсу України та в перспективі буде впроваджена.

"У нас такого контролю немає. Це потребує, до речі, не тільки просто законодавства, а й технічної можливості. Це спеціальні пристрої автомобілів, які можуть робити такий технічний контроль на дорозі, але знову ж таки для нас це обов'язковий євроінтеграційний критерій, тому будемо точно запроваджувати в Україні", — пояснив він.

Нагадаємо, що у січні повідомлялося про плани поступового повернення обов’язкового техогляду автомобілів в Україні, насамперед для авто з пробігом, які вперше проходять державну реєстрацію після ввезення в країну. Зазначалося, що реформу технічного контролю визначили одним із пріоритетів у сфері автомобільного транспорту на 2026 рік у межах гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС.

Крім того, у 2025 році Кабінет міністрів України оновив правила проведення обов’язкового технічного контролю, посиливши вимоги до фіксації процедури та збільшивши її вартість для різних категорій транспорту. Згідно з постановою №286, яка набула чинності 19 травня, техогляд тепер супроводжується не лише фото-, а й відеофіксацією, а також передбачає створення єдиної державної бази результатів техконтролю.