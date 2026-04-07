Будем со светом или с долгами: что нужно делать прямо сейчас для подготовки к зиме-2027

Более 46 миллиардов гривен. Это размер долга балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго", и он только растет. В то же время НЭК "Укрэнерго" задолжал перед производителями на балансирующем рынке более 32 миллиардов гривен. Идем на антирекорды, которые вредят стабильности энергосистемы.

Долги балансирующего рынка накопили преимущественно государственные и муниципальные структуры. Соответственно, приоритетно должны решаться государством — на уровне с восстановлением поврежденного агрессором энергетического оборудования и инфраструктуры. Но пока действий в этом направлении нет.

Да, правительство уже уделяет значительное внимание энергетике, и это важно — но сейчас нужно навести фокус еще и на проблему долгов балансирующего рынка.

Відео дня

Думаю, что не стоит искать крайних, а надо объединиться вокруг поиска оптимального решения. Ведь возврат этих долгов — это необходимое условие для устойчивости системы. Это нужно всем — энергокомпаниям, промышленным и бытовым потребителям.

Решение есть, и оно относительно простое. Основная часть задолженности — это взаимные долги между государственными предприятиями.

Важно

Энергетики делают все, чтобы Украина оставалась со светом. Если довести до всех, что электроэнергия не может быть бесплатной, обеспечить платежную дисциплину и управленческие решения, то можно, как минимум, остановить прирост долгов. А дальше уже можно двигаться в направлении выполнения обязательств и ликвидации цепей неплатежей.

Тем более, что правительство уже выделило два транша всего на 22 миллиарда гривен для финансирования планов устойчивости. Это деньги, в частности, на защиту критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующей зиме.

Поэтому весомую роль в этом процессе долгов балансирующего рынка играют активность и вовлеченность Премьер-министра, профильного министра и Регулятора. Об этом уже давно говорят энергетики и отраслевые эксперты.

Подготовка к зиме и решение критических проблем отрасли должны происходить уже сейчас, чтобы страна не оказалась в трудной ситуации с наступлением холодов.

Кажется же, будто все заинтересованы в том, чтобы в следующие отопительные сезоны в Украине была электроэнергия и электрическое отопление.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно