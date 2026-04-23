Трусость или сбой системы: поразительные подробности дела полицейских, сбежавших от террориста

Судебное слушание по делу полицейских, которые сбежали от террориста на Голосеевке, бросив гражданских, обрастает все более шокирующими подробностями. Оказывается, патруль, который сбежал, это были "не очень опытный патрульный" (по-русски — новичок) и инспектор по вопросам жилищного обеспечения в управлении патрульной полиции, которая в патрульных не служит уже 7 лет!

То есть военные — оцените. Берем солдата, который только что прибыл из БОВП. Пополняем его "опытной" пани-сержанткой из строевой или пищевой части. Отправляем парой в килзону. Какой будет результат?

Правильно. Они либо сбегут, либо погибнут. Потому что чудес не бывает. Люди — боятся. Панфиловцы и Кобры (герой Сталлоне) бывают только в кино.

Сразу замечу, самих копов оправдывать я не хочу и близко, просто потому что они в полицию шли не по мобилизации — сами приняли решение. Согласны были работать в таких условиях — пусть несут ответственность. Уверен, копы, которые останавливают водителей у дороги, в похожей ситуации повели бы себя не лучше — но служат.

Тем не менее.

У меня до хрена вопросов к организации патрулирования улиц, бл..ха, столицы, бл..ха, Украины!

Как получилось, что против взбешенного террориста оказались новичок и дама-клерк? На этот вопрос ответила полицейская Анна Дудина. По ее словам, в патрульной полиции некомплект личного состава составляет 60%!!!

То есть, это что, нам уже не только в армию, но и в полицию надо мобилизовать людей? Я был прав, когда написал, что полиция у нас не только не обучена воевать, но и не обучена защищать, потому что защищать банально некому?

И это, бл..ха, столица! Я представляю, что происходит в каком-то городке Задрипанск Безнадиненского района.

Мне кажется, что общество имеет все основания спросить у Министерства внутренних дел: "Что у вас, бл..ха, происходит?!"

У нас министр внутренних дел сейчас отчаянно обещает, что будут проведены чистки и мероприятия. А если бы не произошло теракта, у нас так и осталось бы все, как сейчас? И когда бы открылось настоящее положение дел, когда на улицах появился бы не сумасшедший стрелок, а вражеская ДРГ?

Полицейская Анна Дудина, как оказалось, далеко не трусиха. Она участница Майдана. Однако к ситуации она оказалась не готова. Потому что она не патрульная, она — клерк. Кто-то так отчаянно экономил на полиции, что на улице оказалась она.

И еще. Помните, как люди фотографировались с "моей новой полицией"? Как верили копам? Но семь лет ЗЕленизма свое дело сделали. Полиция уже не просто не имеет авторитета в обществе. Полиция уже и защищать не способна.

В полиции клерки на улицах, в полиции — некомплект. И министр подавать в отставку совсем и не думает.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

