Война против собственной армии: как роспропаганда сталкивает украинцев лбами

По результатам полугодового мониторинга информационного поля, который проводится Украинским центром безопасности и сотрудничества по темам рекрутинга в СОУ, мобилизации и общественного единства, за период с ноября 2025 по май 2026 года мы зафиксировали более 9,6 миллиона упоминаний указанных тем. К сожалению, все они продемонстрировали негативную тональность, которая по показателю колебалась в диапазоне от -56 до -92, где + и — 100 были соответственно верхняя и нижняя граница.

Это не просто статистика — это масштабное полотно гибридной войны, где комментарии или "вирусные" видео могут быть продуманным инструментом для демонтажа нашей обороноспособности.

Главное изменение, которое мы увидели за эти шесть месяцев, — это переход от хаотичных вбросов к системному созданию параллельной реальности. Если в конце 2025 года большинство украинцев считали основной целью информационных операций врага подрыв успеха боевых действий, то уже весной 2026-го фокус сместился: теперь, согласно данным нашего социологического исследования, 76% респондентов видят главной мишенью атак украинскую власть, а 69% — процессы мобилизации. Враг научился филигранно паразитировать на наших внутренних болях, превращая единичные конфликты в "системный коллапс государства".

Особенно опасной стала эволюция темы ТЦК и самовольного оставления части (СЗЧ). Если раньше это воспринималось в основном как исключение, то сегодня через сети ботов и подконтрольных блогеров рф пытается легитимизировать и даже героизировать дезертирство, подавая его как "законный протест" против мобилизации и якобы "единственный шанс выжить". Получают распространение призывы к физическому сопротивлению, а порой — вооруженному противостоянию ТЦК и героизация таких поступков. Мы видим, как в Telegram-каналах или через сети аккаунтов-однодневок украинцам открыто предлагают деньги за поджоги военных авто или диверсии против ТЦК. Это уже не просто пропаганда — это прямая вербовка для подрывной деятельности внутри страны.

Инструментарий врага также стал более технологичным. Искусственный интеллект сегодня массово генерирует контент, имитирующий обращения "реальных военных", которые якобы призывают идти в СВЧ и преувеличивают успехи врага на фронте. Такие эмоциональные видео имеют чрезвычайно высокую вирусность, поскольку бьют по самым чувствительным струнам — страху за жизнь и ощущению несправедливости.

Однако мониторинг вместе с социологическими исследованиями дают нам не только тревожные цифры, но и понимание, как бороться. Мы видим, что украинское общество постепенно "вырабатывает иммунитет": доверие к официальным государственным источникам выросло с 58% до 68%, и по этому показателю они "обходят" международные ресурсы. Более того, люди сами подсказывают действенный рецепт противодействия — это проактивное информирование о методах врага, которое сейчас ценится выше обычного опровержения фейков.

Войско должно предстать не как "карательная машина", а как высокотехнологичный работодатель, где интеллект и гражданские навыки обеспечивают максимальную эффективность каждой боевой единицы Фото: Минобороны Украины

Наш ответ должен быть таким же гибким, как и вражеские атаки. Единственной площадкой, где положительная тональность сейчас стабильно преобладает, является тема добровольного рекрутинга. Это наш "безопасный вход" в систему, где через реальные истории специалистов, которые присоединились к армии через рекрутинг, например кейсы известного телеведущего Вадима Карпьяка или писателя и волонтера Андрея Любки, мы можем нивелировать страхи перед армией. Войско должно предстать не как "карательная машина", а как высокотехнологичный работодатель, где интеллект и гражданские навыки обеспечивают максимальную эффективность каждой боевой единицы. За полгода мы обнаружили и передали на блокировку почти две сотни деструктивных каналов с общей аудиторией более миллиона подписчиков. Но закрытие страниц — это лишь борьба с симптомами. Настоящая победа в этой гибридной войне наступит тогда, когда каждый из нас поймет: любой призыв к расколу или "внутреннему сопротивлению" во времена экзистенциальной угрозы — это сценарий, написанный в Кремле, даже если он озвучен приятным украинским голосом в вашей ленте новостей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.