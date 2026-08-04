Киев без убежищ: как так получилось, что в городе не появилось ни одного мобильного укрытия

А вы знали, что еще в 2025 году Киев выделил 500 млн гривен на мобильные укрытия? Которых на данный момент в наличии 0.

Хотя в декабре 2025 в Деснянском районе, на ул. Милютенко, 19, действительно установили первое сертифицированное мобильное укрытие. Но его установили не за те 500 млн бюджетных гривен, а за средства бизнеса.

Кроме того, есть еще несколько модульных сооружений на Оболони на территории кампуса Kyiv School of Economics (KSE), но они также профинансированы не городом, а самим заведением и открыты для людей во время тревог.

К лету 2025 г. КГГА объясняла отсутствие закупок тем, что государство не урегулировало нормативную базу для мобильных укрытий и город не мог официально вводить их в эксплуатацию и включать в фонд защитных сооружений. Впоследствии нормативная база поменялась; в феврале 2026 года Верховная Рада законодательно закрепила понятие первичных (мобильных) укрытий.

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В октябре 2025 года Киевсовет принял решение, позволяющее закупать первичные мобильные укрытия. Публично объявлялось о 250–500 укрытиях.

Но фактический бюджетный пакет, ушедший по районам в конце года, составил примерно 483 млн грн. В итоге 453 млн грн РГА вернули обратно в бюджет. Еще около 30 млн грн, которые оставались в их распоряжении, также не были использованы.

Что сделали районы в 2025 году:

Тендеры действительно запускали. И здесь видны очень интересные цифры.

В Дарницком районе готовили закупку на 50 млн грн. "Киеваудит" проверил документацию и обратил внимание, что цены могут быть существенно завышены: аудиторы ориентировались на рынок примерно 1,78–2,82 млн грн за укрытие и оценивали потенциальный риск переплаты в десятки миллионов.

В Голосеевском районе планировали 11 укрытий по 4,6 млн грн каждое, то есть примерно 50,6 млн грн. К примеру, отдельные процедуры имели ожидаемую стоимость 4,6 млн грн за единицу.

"Киеваудит" прямо написал, что на рынке аналогичные сооружения в зависимости от комплектации стоили примерно 1,78–2,82 млн грн, и для 11 голосеевских укрытий оценил потенциальный риск завышения примерно в 19,6–31 млн грн. Кроме цены аудиторы нашли проблемы с техническими требованиями, безбарьерностью, условиями тендеров и признаки дискриминационных требований к участникам.

В Деснянском районе был большой тендер на 20 укрытий за 46,71 млн грн, то есть в среднем примерно 2,34 млн грн за единицу. Отдельно объявляли еще закупку примерно на 4,67 млн грн. Обе процедуры в декабре были отменены.

В Оболонском районе планировалось не менее 10 укрытий. Один из проектов предусматривал укрытие с монтажом за 5 млн грн. "Киеваудит" отмечал, что по десяти объектам потенциальная переплата могла составить примерно 21,8–32,2 млн грн. В ответ район прямо сообщил аудиторам, что закупки в 2025 году проводить уже не будет, поскольку бюджетный год истекает, а договор можно было бы заключить уже только в 2026-м.

В Соломенском районе была закупка примерно на 50 млн грн. Ее статус – торги не состоялись.

В Печерском районе "Киеваудит" зафиксировал документацию на закупку около 24,58 млн грн. Но уже 16 декабря район ответил аудиторам: деньги на первичные мобильные укрытия сняты, поэтому закупки в 2025 году производиться не будут.

Почему деньги фактически не потратили?

Решение Киевсовета было принято 9 октября 2025 года, а значительная часть тендеров появилась только в конце ноября – начале декабря. К примеру, деснянский тендер объявили 27 ноября, соломенский — 2 декабря, голосеевский — 2 декабря.

Причем "Киеваудит" еще на этапе проверки документации указывал на очень странные сроки. В Соломенском районе в условиях стояла поставка фактически до 10 декабря, хотя сама процедура стартовала в начале декабря и нормальные сроки рассмотрения предложений и заключения договора делали такой дедлайн нереалистичным.

То есть районы оказались в ситуации: деньги выделили осенью → тендеры реально начали запускать в конце года → времени на законную процедуру, производство, доставку, монтаж и приемку уже почти не осталось → процедуры отменили → деньги вернули.

Еще одна проблема: цены!

К примеру, Голосеевский район выставлял около 4,6 млн грн за одно укрытие. Оболонский — около 5 млн грн.

В то же время собственный Департамент внутреннего финансового контроля КГГА находил на рынке варианты примерно 1,78–2,82 млн грн, а в другой проверке — даже примерно 0,75–1,83 млн грн, в зависимости от типа и комплектации.

Это не означает автоматически коррупцию или хищение — комплектация, емкость, фундамент, коммуникации, вентиляция и монтаж могут сильно изменять цену. Но это означает, что внутренний аудит КГГА увидел реальный риск существенного завышения ожидаемых цен и официально предупреждал об этом районы.

2026 год

Очень странно, но при формировании бюджета на 2026 год ни одна из районных администраций (по данным КГГА) не подала бюджетный запрос на закупку новых мобильных укрытий.

Что имеем в итоге? Несмотря на то, что из бюджета города выделено почти полмиллиарда гривен на срочную программу безопасности, районы запустили закупки поздно, аудит выявил риски завышенных цен и проблемные тендерные условия, большинство процедур сорвали/отменили, а результатом бюджетной программы стало ноль приобретенных мобильных укрытий. И никто не виноват в том, что гибнут люди — лучше ничего не делать, чем эффективно организовать тендерные процедуры, не пытаться что-то на них прикурить и хотя бы начать устанавливать мобильные укрытия для людей, которым негде спрятаться во время обстрелов.

Лучше уж "по накатанному" потратить эти деньги на новый асфальт или брусчатку, клумбы, велодорожки и новые бордюры…

А сделать один базовый типовой проект мобильного укрытия и прописать корректно типовые тендерные условия, чтобы никто из госзаказчиков ничего не мог украсть при закупках на сотни миллионов гривен — нет, не интересно.

Власти города и районов не могут договориться, ни у кого нет личной заинтересованности — зачем тогда эти закупки? Ничего нового. Только вот на 5-м году войны мобильных укрытий в Киеве, где при каждом обстреле гибнут люди на улицах, потому что негде спрятаться, красноречивая круглая цифра — ровно ноль…

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