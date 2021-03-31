Опасные игры. Врачей косит COVID-19, но чиновники не видят проблем с закупкой средств защиты

Хочу рассказать про сегодняшнюю организацию закупок средств защиты для наших медиков.

На первом фото — хоздворик одной из городских больниц на востоке Украины, на котором сушатся постиранные защитные комбинезоны для медиков. Получил от знакомого, у которого там от "короны" спасали близкого человека. И он просил не называть город, чтобы никого из врачей вдруг не подставить.

Я не знаю, что там за комбинезоны сушатся, одноразовые или многоразовые, знаю только, что с мая прошлого года больницы уже не закупали многоразовую защиту, так как МОЗ озвучил четкие требования к защитным комбинезонам.

И мы, согласно этим требованиям, проинвестировали и открыли новую фабрику "ТК-Медзахист", куда закупили новейшее немецкое оборудование для ультразвуковой пайки герметичных швов. И с лета прошлого года она заработала.

И, как раз, на втором и третьем фото маленький кусочек забитого коробками с защитными комбинезонами склада "ТК-Медзахист". В конце прошлого года нам таки удалось выиграть тендер, проводимый ДП Медичні закупівлі України на поставку 305 тысяч защитных комбинезонов 4 класса защиты согласно ДСТУ EN-14126:2008.

До 20 января, согласно договора, мы их пошили и положили к себе на склад на ответственное хранение, т.к. у заказчика складов не оказалось. И начали ждать, когда у нас заберут такую нужную всем медикам продукцию.

Но увы, денег на развозку МОЗ своему закупщику ДП "Медзакупки Украины" выделить забыл. И нам теперь приходится тратить сотни тысяч гривен, чтобы развести все это по областям, отправлять своих сотрудников на сдачу продукции - и все это волонтерским методом, т.е. за свой счет! Мы много с 2014 г. занимались волонтерством, но до сих пор это всегда было делом добровольным.

Тем не менее, мы и остальные производители СИЗов (компании "Киев-Гума" и "Венето-Мед"), заключившие договора с ДП "Медзакупки Украины", приняли решение сделать это за свой сет. Представьте, как обидно, когда так жизненно необходимая врачам продукция месяцами бесполезно лежит на складах.

При этом, сроки сдачи по контрактам были крайне жесткие и за каждый день просрочки пошива взымались в декабре-январе неслабые штрафы!

Как в вопросах госуправления, так и в бизнесе, качество менеджмента проявляется в экстремальной ситуации.

Что сделал меньше чем за год частный бизнес?

с нуля появились десятки новых фабрик и развернулось производство, вполне достаточное не только чтобы полностью закрыть внутренние потребности Украины в масках, комбинезонах и пр. СИЗ, но и работать на экспорт (хотя сегодня это крайне сложно, все страны теперь лоббируют собственных производителей и пробиться на европейский рынок проблемно из-за жестких ограничений);

те производители, которые работают системно и на перспективу, за несколько месяцев смогли получить необходимую международную сертификацию и подтвердить, в том числе, в европейских лабораториях соответствие качества изделий заявленному типу и классу защиты согласно международным нормам EN-14126:2008. Это непросто, долго и очень дорого, поверьте.

Что за это время сделали медчиновники, кроме провала с закупкой вакцины?

Кабмин до сих пор не убрал нулевой НДС для импортной защитной продукции! Который был оправдан в марте-мае прошлого года (помните, как самолет за самолетом везли из Китая импортные маски и комбинезоны, забыв про то, что многие украинские фабрики быстро перестроили свое производство и тоже рассчитывали на эти заказы), но сейчас ставит нас в неравные условия с китайскими и прочими производителями!

При этом, импортные костюмы закупались тогда из-за срочности — по 20$. А "Текстиль-Контакт" выиграл ноябрьский тендер ДП МЗУ по аналогичным изделиям с ценой менее 11$!

Союз производителей СИЗ Громадська Спілка "БіоМедЗахист" и Федерація роботодавців України уже который месяц пытаются донести во все чиновничьи кабинеты, что убирать нулевой НДС с импорта готовых защитных изделий нужно срочно, государство от этого теряет миллионы долларов. Все соглашаются, но на высшем уровне – тишина.

Кстати, при ввозе материалов для пошива медицинских СИЗ мы ввозной НДС платим, и при этом, каким-то чудом умудряемся с китайцами конкурировать!

контроль за качеством закупаемой на местах продукции, выдаваемой за медицинскую защиту, не организован, всем безразлично, что и с какими откатами на местах закупается. И закупается ли вообще вживую, так как продукция одноразовая, быстро списывается и концы в воду;

до сих пор не отменена упрощенная (без торгов на Prozorro) закупка защитной продукции, что позволяет на местах творить в этой сфере все, что заблагорассудится. Что, в итоге, приводит к поставкам левой "гаражной продукции" не соответствующей никаким нормам (кроме требуемого процента отката).

Единственная профессиональная организация в Украине — ДП "Медзакупки Украины" может закупать пока только для МОЗ, а МОЗ у них централизованно заказывать не хочет. И, при этом, не хочет предоставить им право централизованной закупки СИЗ для других заказчиков!

Там, увы, персональный конфликт между министром Степановым и главой ДП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумадиловым, который давно вылился в публичную плоскость, но в итоге — полная раскоординированность действий!

от МОЗ до сих пор нет четких протоколов по инфекционному контролю, который бы предусматривал учет СИЗ, их правильное использование и утилизацию.

И, что в итоге?

Знаете, сколько медиков заболевает за день?

Так вот, уже официальная цифра заболевших с начала пандемии — 43400 врачей. И если в прошлую волну заболевало по несколько десятков в день, то только 26 марта за одни сутки заболело 435 медработников! А официальная цифра летальных исходов медиков от covid-19, озвученная на днях Фондом соцстраха — 548 человек.

Но самое интересное, что с начала года госзакупок защитной медицинской продукции — ноль! Несмотря на новую волну заболеваний и выделенные в бюджете средства.

В частности, нам свое производство пришлось остановить, а людей отправить в отпуск. Что будет дальше, не знаем. Но очередь из польских рекрутеров за нашими специалистами уже выстроилась…

Если не принять срочных мер, то в Польшу уедут не только оставшиеся врачи, но и все те, кто что-то может тут своими руками производить и организовывать!

Первоисточник.