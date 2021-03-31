Небезпечні ігри. Лікарів косить COVID-19, але чиновники не бачать проблем із закупівлею засобів захисту

Хочу розповісти про сьогоднішню організацію закупівель засобів захисту для наших медиків.

На першому фото — господарчий дворик однієї з міських лікарень на сході України, на якому сушаться випрані захисні комбінезони для медиків. Отримав від знайомого, у якого там від "корони" рятували близьку людину. І він просив не називати місто, щоб нікого з лікарів раптом не підставити.

Я не знаю, що там за комбінезони сушаться, одноразові або багаторазові, знаю тільки, що з травня минулого року лікарні вже не закуповували багаторазовий захист, оскільки МОЗ озвучило чіткі вимоги до захисних комбінезонів.

І ми, згідно з цими вимогами, проінвестували і відкрили нову фабрику "ТК-Медзахист", куди закупили новітнє німецьке обладнання для ультразвукової пайки герметичних швів. І з літа минулого року вона почала робити.

І якраз на другому і третьому фото маленький шматочок забитого коробками із захисними комбінезонами складу "ТК-Медзахист". У кінці минулого року нам таки вдалося виграти тендер, проведений ДП "Медичні закупівлі України" на постачання 305 тисяч захисних комбінезонів 4 класу захисту згідно з ДСТУ EN-14126: 2008.

До 20 січня, згідно з договором, ми їх пошили і поклали до себе на склад на відповідальне зберігання, тому що в замовника складів не виявилося. І почали чекати, коли в нас заберуть таку потрібну всім медикам продукцію.

Але на жаль, грошей на розвезення МОЗ своєму закупнику ДП "Медзакупівлі України" виділити забув. І нам тепер доводиться витрачати сотні тисяч гривень, щоб розвести все це по областях, відправляти своїх співробітників на здачу продукції — і все це волонтерським методом, тобто за свій рахунок! Ми багато з 2014 р займалися волонтерством, але досі це завжди було справою добровільною.

Проте, ми та інші виробники Сизів (компанії "Київ-Гума" і "Венето-Мед"), які уклали договори з ДП "Медзакупівлі України", прийняли рішення зробити це за свій рахунок. Уявіть, як прикро, коли так життєво необхідна лікарям продукція місяцями марно лежить на складах.

При цьому терміни здачі за контрактами були вкрай жорсткі і за кожен день протермінування пошиття стягується в грудні-січні немалі штрафи!

Як у питаннях держуправління, так і в бізнесі якість менеджменту проявляється в екстремальній ситуації.

Що зробив менше ніж за рік приватний бізнес?

з нуля зʼявилися десятки нових фабрик і розгорнулося виробництво, цілком достатнє не тільки, щоб повністю закрити внутрішні потреби України в масках, комбінезонах тощо. ЗІЗ, але і працювати на експорт (хоча сьогодні це вкрай складно, усі країни тепер лобіюють власних виробників і пробитися на європейський ринок проблемно через жорсткі обмеження);

ті виробники, які працюють системно і на перспективу, за кілька місяців змогли отримати необхідну міжнародну сертифікацію і підтвердити, у тому числі, в європейських лабораторіях відповідність якості виробів заявленому типу і класу захисту згідно з міжнародними нормами EN-14126: 2008. Це непросто, довго і дуже дорого, повірте.

Що за цей час зробили медчиновники, крім провалу із закупівлею вакцини?

Кабмін досі не прибрав нульовий ПДВ для імпортної захисної продукції! Який був виправданий у березні-травні минулого року (памʼятаєте, як літак за літаком везли з Китаю імпортні маски та комбінезони, забувши про те, що багато українських фабрик швидко перебудували своє виробництво і теж розраховували на ці замовлення), але зараз ставить нас у нерівні умови з китайськими та іншими виробниками!

При цьому імпортні костюми закуповувалися тоді через терміновість — по 20 $. А "Текстиль-Контакт" виграв листопадовий тендер ДП МОЗ України з аналогічних виробів з ціною менше 11 $!

Союз виробників ЗІЗ Громадська Спілка "БіоМедЗахист" і Федерація роботодавців України вже не перший місяць намагаються донести в усі чиновницькі кабінети, що прибирати нульовий ПДВ з імпорту готових захисних виробів потрібно терміново, держава від цього втрачає мільйони доларів. Усі погоджуються, але на вищому рівні — тиша.

До речі, при ввезенні матеріалів для пошиття медичних ЗІЗ ми ввізного ПДВ платимо, і при цьому, якимось дивом можемо з китайцями конкурувати!

контроль за якістю продукції, що закуповується на місцях продукції, що видається за медичний захист, не організований, усім байдуже, що і з якими відкатами на місцях закуповується. І чи закуповується взагалі вживу, оскільки продукція одноразова, швидко списується і кінці у воду;

досі не скасована спрощена (без торгів на Prozorro) закупівля захисної продукції, що дозволяє на місцях творити в цій сфері все, що заманеться. Що в підсумку призводить до постачань лівої "гаражної продукції" і не відповідає ніяким нормам (крім необхідного відсотку відкату).

Єдина професійна організація в Україні — ДП "Медзакупівлі України" може закуповувати поки тільки для МОЗ, а МОЗ у них централізовано замовляти не хоче. І при цьому не хоче надати їм право централізованої закупівлі ЗІЗ для інших замовників!

Там, на жаль, персональний конфлікт між міністром Степановим і головою ДП "Медзакупівлі України" Арсеном Жумаділовим, який давно вилився в публічний простір, але в підсумку — повне розкоординування дій!

від МОЗ досі немає чітких протоколів з інфекційного контролю, який би передбачав облік ЗІЗ, їхнє правильне використання й утилізацію.

І що в підсумку?

Знаєте, скільки медиків заражається за день?

Так ось, уже офіційна цифра хворих з початку пандемії — 43400 лікарів. І якщо в минулу хвилю занедужувало по кілька десятків на день, то тільки 26 березня за одну добу захворіло 435 медпрацівників! А офіційна цифра смертей медиків від covid-19, озвучена днями Фондом соцстраху — 548 чоловік.

Але найцікавіше, що з початку року держзакупівель захисної медичної продукції — нуль! Незважаючи на нову хвилю захворювань і виділені в бюджеті кошти.

Зокрема, нам своє виробництво довелося зупинити, а людей відправити у відпустку. Що буде далі, не знаємо. Але черга з польських рекрутерів за нашими фахівцями вже вишикувалася…

Якщо не вжити термінових заходів, то до Польщі поїдуть не тільки лікарі, а й усі ті, хто щось може тут своїми руками робити й організовувати!

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