Кадровая дыра в безопасности Украины: почему люди с прямыми связами с РФ получают доступ к госсекретам

Все потрясены тоннами наличных, которые сотрудники НАБУ обнаружили в сейфе одного из руководителей Генпрокуратуры за покровительство колл-центрам, с которыми он должен был бороться.

Создается стойкое впечатление, что все эти "свои" президента Зеленского — а их никак не становится меньше — могут воровать в колл-центрах, в оборонной отрасли, в "Энергоатоме", в строительстве прямо во время войны, в то время как всем остальным и их детям — подвалы, "шахеды", баллистика, падение доходов и тяжелая зима впереди. И ни разу мы не видим осуждения такого мародерства во время войны со стороны главы государства или его окружения. Как будто это вообще не заслуживает комментариев.

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Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на другой, шокирующий для меня аспект. У многих людей, занимающих высшие должности в правоохранительных органах или силах безопасности Украины, есть близкие родственники или бизнес в России, зависимый от нее с человеческой или финансовой точки зрения. Это прямой рычаг влияния на топ-чиновников и безопасность государства, совершенно нелепый, который не может себе позволить ни одна из даже невоюющих стран.

Оказывается, что у заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко брат работает прокурором в военной прокуратуре России.

Военную контрразведку, в которой служат 5 тыс. человек, возглавляет Ярослав Мережко (в настоящее время заместитель председателя СБУ), у которого есть связи, родственники и бизнес в России, согласно данным полковника Романа Червинского, прослужившего 27 лет в СБУ.

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Когда украинские спецслужбы начали уничтожать лидеров ДНР и ЛНР в 2017 году, он пришел к руководству и сказал, что жена — гражданка РФ — поставила ультиматум: либо его уволят, либо он сам уволится, но больше не может этим заниматься. У тещи и тестя — газовый бизнес в Уренгое, и у этого бизнеса возникнут серьезные проблемы, если он продолжит этим заниматься. Согласно данным Червинского...

Первым главой СБУ во время войны был друг детства президента Иван Баканов, жена которого была гражданкой РФ, о чем мне с возмущением рассказывали все его бывшие профессиональные подчиненные, а сама супружеская пара регулярно посещала московскую церковь в Лавре.

Как и кем люди с серьезным конфликтом интересов и прямой зависимостью от страны, с которой мы ведем жестокую войну, назначаются на руководящие должности в правоохранительных органах и спецслужбах?

Мой друг-американец с военным опытом ждал clearance (разрешения) полгода, чтобы присоединиться к армии США в Афганистане. Дело в том, что продолжалась проверка его биографии и связей.

Вы не сможете устроиться даже на должность администратора в АНБ (Агентство национальной безопасности), если у вас есть родственники во враждебной стране — России или Китае. При этом США не находятся в состоянии войны с этими странами.

Как мы позволяем людям, имеющим деловые связи и родственников в РФ, занимать высшие должности в правоохранительных органах и силах безопасности? Думаю, нам не стоит удивляться тому, что врагу становятся известны конфиденциальные данные.

Кадровые протоколы должны быть пересмотрены — никто, имеющий связи или бизнес в РФ, не должен иметь никакого доступа к информации, которая может помочь РФ, и не должен быть принят на работу в спецслужбы и правоохранительные органы, тем более на руководящие должности. Ну, это же как азбука.

Мы воюем с РФ или что мы делаем? Достаточно того, что эти люди украли тонны наличных у своей страны во время войны.

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