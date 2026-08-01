СБУ и ГУР оказались в топ-5 лучших спецслужб ЕС: кто оказался выше (фото)

Французские журналисты создали рейтинг лучших спецслужб Европы, создав подборку лучших и худших. По оценкам специалистов и экспертов, украинские СБУ и ГУР оказались в рейтинге одними из лучших.

Специалисты поставили украинские специальные службы вместе на четвертое место, а первые три заняли британская, французская и нидерландская разведки. Об этом пишет французское издание L'Express.

MI6 считается лучшей спецслужбой ЕС

Рейтинг европейских разведывательных служб на основе оценок около сотни специалистов из разведывательного сообщества. Исследование длилось три месяца, а в жюри вошли 60 представителей из 25 стран, в том числе 17 действующих или недавно уволенных руководителей спецслужб, а также представители ЦРУ и "Моссада".

Каждый эксперт формировал свою пятерку лучших служб (1 место получало 5 баллов, последнее — 1 балл). Ключевыми критериями были эффективность и надежность, включая наличие агентов в руководстве РФ, Китая и Ирана, способность проводить диверсии и тайные операции, доступ к спутниковой, кибернетической и радиоэлектронной разведке, а также готовность делиться информацией с союзниками без риска утечки.

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Кто лучший список: топ-лучших спецслужб Европы

Первое место с большим отрывом заняла британская MI6 (251 балл) — она была оценена за способность вербовать высокопоставленные источники и годами инвестировать в отношения с ними, в частности в России, Китае, Турции и Иране. Второе место заняла французская DGSE (169 баллов) благодаря комплексным возможностям – от агентурной разведки до собственной Службы действий, способной проводить тайные операции за границей.

Третье место досталось объединенным нидерландским AIVD и MIVD (97 баллов). Их считают лучшими по соотношению результатов и вложенных ресурсов, в частности, благодаря участию в операции с вирусом Stuxnet и разоблачению хакеров Cozy Bear.

Первая двадцатка рейтинга лучших спецслужб ЕС Фото: из открытых источников

Четвертое место неожиданно заняла Украина – СБУ и ГУР (77 баллов). Специалисты отметили за инновационность, технологическую изобретательность и готовность к рискованным операциям, включая удары по стратегической авиации РФ и ликвидации военных в Москве. В то же время полного доверия партнеров у Украины пока нет.

Пятое место заняла немецкая BND (62 балла). Эксперты отмечают, что у немцев очень качественный анализ и прогнозирование, однако критикуют спецслужбы их за "слабые оперативные способности".

Худшие спецслужбы Европы: криминал, коррупция и влияние РФ

В нижней части рейтинга оказались Австрия (3 балла) из-за давних подозрений в проникновении российской агентуры, из-за чего страну даже временно исключали из Бернского клуба спецслужб. Также одной из самых худших назвали спецслужбы Латвии (1 балл), которые считают наиболее уязвимой к российскому влиянию среди балтийских государств.

Еще ряд стран – Ирландию, Люксембург, Мальту и Кипр – в рейтинг вообще не включили в рейтинг. Эксперты указывают, что это произошло из-за узкой специализации или системных проблем.

Больше критики от экспертов и эксагентов получили Венгрия, Болгария и Словакия. Венгрию при правлении Орбана считают ненадежным партнером в обмене разведданными и обвиняют в политическом использовании спецслужб, а элиты Болгарии — слишком уязвимы к влиянию Москвы.

Абсолютным аутсайдером рейтинга участники опроса почти единогласно назвали спецслужбу Словакии. Ее критикуют за непотизм, низкую компетентность и связи с РФ, а ее символом стал руководитель внешней разведки Павол Гашпар, обладающий татуировкой по мотивам фильмов "Крестного отца" и участием в скандальном ДТП.

Ранее Фокус сообщал о том, как генерал ГРУ Алексеев хотел убить российские банды. По мнению военного аналитика, неудачный характер нападения и отсутствие официальных заявлений из Киева подвергают сомнению обвинения Кремля.

Впоследствии эксагент спецслужб раскрыл, как можно сделать человека невидимым для системы. Бывший шпион ЦРУ Джон Кириаку говорит, что спецслужбы способны сделать так, чтобы человек мог оказаться невидимым для системы.