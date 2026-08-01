СБУ та ГУР опинилися в топ-5 найкращих спецслужб ЄС: хто опинився вище (фото)

Французькі журналісти створили рейтинг найкращих спецслужб Європи, створивши добірку найкращих і найгірших. За оцінками фахівців і експертів, українські СБУ та ГУР опинилися в рейтингу одними з найкращих.

Фахівці поставили наші спеціальні служби разом на четверте місце, а перші три посіли британська, французька та нідерландська розвідки. Про це пише французьке видання L'Express.

MI6 вважається найкращою спецслужбою ЄС

Рейтинг європейських розвідувальних служб на основі оцінок близько сотні фахівців із розвідувальної спільноти. Дослідження тривало три місяці, а до журі увійшли 60 представників із 25 країн, зокрема 17 чинних або нещодавно звільнених керівників спецслужб, а також представники ЦРУ та "Моссаду".

Кожен експерт формував власну п'ятірку найкращих служб (1 місце отримувало 5 балів, останнє — 1 бал). Ключовими критеріями були ефективність і надійність, зокрема наявність агентів у керівництві РФ, Китаю та Ірану, здатність проводити диверсії й таємні операції, доступ до супутникової, кібернетичної та радіоелектронної розвідки, а також готовність ділитися інформацією з союзниками без ризику витоку.

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Хто найкращі перелік: топ-найкращих спецслужб Європи

Перше місце з великим відривом посіла британська MI6 (251 бал) — її оцінили за здатність вербувати високопоставлені джерела та роками інвестувати у відносини з ними, зокрема в Росії, Китаї, Туреччині та Ірані. Друге місце зайняла французька DGSE (169 балів) завдяки комплексним можливостям — від агентурної розвідки до власної Служби дій, здатної проводити таємні операції за кордоном.

Третє місце дісталося об'єднаним нідерландським AIVD і MIVD (97 балів). Їх вважають найкращими за співвідношенням результатів і вкладених ресурсів, зокрема завдяки участі в операції з вірусом Stuxnet та викритті хакерів Cozy Bear.

Перша двацятка рейтингу найкращих спецслужб ЄС Фото: з відкритих джерел

Четверте місце неочікувано посіла Україна — СБУ та ГУР (77 балів). Фахівці відзначили за інноваційність, технологічну винахідливість і готовність до ризикованих операцій, включно з ударами по стратегічній авіації РФ та ліквідаціями військових у Москві. Водночас повної довіри партнерів Україна поки не має.

П'яте місце посіла німецька BND (62 бали). Експерти зазначають, що німці мають дуже якісний аналіз і прогнозування, проте критикують спецслужбісти їх за "слабкі оперативні здібності".

Найгірші спецслужби Європи: кримінал, корупція і вплив РФ

У нижній частині рейтингу опинилися Австрія (3 бали) через давні підозри в проникненні російської агентури, через що країну навіть тимчасово виключали з Бернського клубу спецслужб. Також однією з найгірших назвали спецслужби Латвії (1 бал), які вважають найбільш вразливою до російського впливу серед балтійських держав.

Ще низку країн — Ірландію, Люксембург, Мальту та Кіпр — до рейтингу взагалі не включили до рейтингу. Експерти вказують, що це сталося через вузьку спеціалізацію або системні проблеми.

Найбільше критики від експертів і ексагентів отримали Угорщина, Болгарія та Словаччина. Угорщину за правління Орбана вважають ненадійним партнером в обміні розвідданими та звинувачують у політичному використанні спецслужб, а еліти Болгарії — вразливими до впливу Москви.

Абсолютним аутсайдером рейтингу учасники опитування майже одностайно назвали спецслужбу Словаччини. Її критикують за непотизм, низьку компетентність і зв'язки з РФ, а її символом став керівник зовнішньої розвідки Павол Гашпар, який має татуюванням за мотивами фільмів "Хрещеного батька" та участю в скандальній ДТП.

Раніше Фокус повідомляв про те, як генерала ГРУ Алексєєва хотіли вбити російські банди. На думку військового аналітика, невдалий характер нападу та відсутність офіційних заяв із Києва ставлять під сумнів звинувачення Кремля.

Згодом ексагент спецслужб розкрив, як можна зробити людину невидимою для системи. Колишній шпигун ЦРУ Джон Кіріаку говорить, що спецслужби здатні зробити так, аби людина могла опинитися невидимою для системи.