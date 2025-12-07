Ексагент спецслужб розкрив, як можна зробити людину невидимою для системи (відео)

Колишній шпигун ЦРУ Джон Кіріаку говорить, що спецслужби здатні зробити так, аби людина могла опинитися невидимою для системи. Він зізнається, що організації мають низку інструментів для втілення таких речей.

За словами ексрозвідника, спецслужби здатні прослуховувати телефони, дивитися через камеру, смарт-телевізори, соцмережі та гаджети. Про це він розповів у інтерв'ю LADBible.

Кіріаку натякнув, що ЦРУ цілком здатне підслуховувати розмови через наші телефони, камери та навіть "розумні" телевізори. Він говорить, що формування профайлу на потрібну людину передбачає збір інформації з усіх джерел — від секретного стеження до перегляду контенту в соцмереж.

Також ексагент ЦРУ підтвердив, що спецслужби насправді здатні змушувати людей зникати. Для цього, за словами спецслужбіста, вона здатні "прибирати" та ховати потрібних людей, а також створювати нову особистість у цілях захисту.

"Можете не сумніватися, що вони [спецслужби] це можуть. І роблять це постійно. Після [терактів] 11 вересня ЦРУ, наприклад, створило цілу мережу таємних в’язниць, тому вони просто змушували людей зникати. Ми брали людей у притулках Аль-Каїди, скажімо, в Пакистані чи Афганістані, і відправляли їх у ці секретні в’язниці. І коли я кажу "секретні", я маю на увазі, що в багатьох випадках вони були настільки засекречені, що навіть президенти та прем’єри країн, на території яких вони розташовувалися, не знали про їх існування. Тож у цьому сенсі ЦРУ може змусити людей зникати", — натякнув містер Кіріаку.

Ексспівробітник ЦРУ підтвердив, що організації мають команди кілерів, які здатні прибирати пріоритетні цілі та полювати за певною категорією осіб.

"Вони можуть убити людину й поховати її в якійсь далекій країні. І ніхто ніколи про це не дізнається про те, якою була причина смерті та чому зникла людина", — говорить чоловік.

Містер Кіріаку також підтвердив ще один розтиражований міф з мережі — спецслужби справді здатні створити абсолютно нову особистість "з нуля". Для цього вони мають абсолютно всі можливості та ресурси, відзначає спецслужбіст.

"Якщо ви — офіцер ЦРУ, або, ще краще, скажімо, офіцер спецслужби країни, який хоче втекти, то ЦРУ дасть вам абсолютно нову особистість та грошей для життя. А ви та ваша сім’я зможете жити щасливо під ім’ям Джон Сміт, і ніхто й гадки не матиме, хто ви такий", — резюмує колишній агент ЦРУ.

