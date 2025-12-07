Экс-агент спецслужб раскрыл, как можно сделать человека невидимым для системы (видео)

Бывший шпион ЦРУ Джон Кириаку говорит, что спецслужбы способны сделать так, чтобы человек мог оказаться невидимым для системы. Он признается, что организации имеют ряд инструментов для воплощения таких вещей.

По словам экс-разведчика, спецслужбы способны прослушивать телефоны, смотреть через камеру, смарт-телевизоры, соцсети и гаджеты. Об этом он рассказал в интервью LADBible.

Кириаку намекнул, что ЦРУ вполне способно подслушивать разговоры через наши телефоны, камеры и даже "умные" телевизоры. Он говорит, что формирование профайла на нужного человека предполагает сбор информации из всех источников — от секретной слежки до просмотра контента в соцсетях.

Также экс-агент ЦРУ подтвердил, что спецслужбы на самом деле способны заставлять людей исчезать. Для этого, по словам спецслужбиста, она способны "убирать" и прятать нужных людей, а также создавать новую личность в целях защиты.

"Можете не сомневаться, что они [спецслужбы] это могут. И делают это постоянно. После [терактов] 11 сентября ЦРУ, например, создало целую сеть тайных тюрем, поэтому они просто заставляли людей исчезать. Мы брали людей в убежищах Аль-Каиды, скажем, в Пакистане или Афганистане, и отправляли их в эти секретные тюрьмы. И когда я говорю "секретные", я имею в виду, что во многих случаях они были настолько засекречены, что даже президенты и премьеры стран, на территории которых они располагались, не знали об их существовании. Поэтому в этом смысле ЦРУ может заставить людей исчезать", — намекнул мистер Кириаку.

Экс-сотрудник ЦРУ подтвердил, что организации имеют команды киллеров, которые способны убирать приоритетные цели и охотиться за определенной категорией лиц.

"Они могут убить человека и похоронить его в какой-то далекой стране. И никто никогда об этом не узнает о том, какой была причина смерти и почему исчез человек", — говорит мужчина.

Мистер Кириаку также подтвердил еще один растиражированный миф из сети — спецслужбы действительно способны создать совершенно новую личность "с нуля". Для этого они имеют абсолютно все возможности и ресурсы, отмечает спецслужбист.

"Если вы — офицер ЦРУ, или, еще лучше, скажем, офицер спецслужбы страны, который хочет сбежать, то ЦРУ даст вам совершенно новую личность и денег для жизни. А вы и ваша семья сможете жить счастливо под именем Джон Смит, и никто понятия не будет иметь, кто вы такой", — резюмирует бывший агент ЦРУ.

