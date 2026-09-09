Система, опутавшая Украину: что недоговаривают в истории с колл-центрами

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ МОЛЧИТ?

Давайте на минуту отложим в сторону самую яркую часть нынешнего скандала — судебные спектакли вокруг Генеральной прокуратуры — и посмотрим на другую, не менее очевидную сторону.

А где МВД? Где Национальная полиция? Где их публичная позиция?

Ведь мошеннические колл-центры — это не абстрактная "прокурорская тема". Именно полиция принимает заявления от потерпевших. Именно полиция регистрирует уголовные дела. Именно следователи должны выявлять организаторов, проводить обыски, изымать технику, находить деньги, собирать доказательства, выявлять счета, телефонные номера, помещения, десятки и сотни людей, работающих в этих схемах.

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Прокурор осуществляет процессуальное руководство. Но расследование не проводится где-то в воздухе.

Поэтому, если сегодня нам говорят, что представители прокуратуры годами могли "крышевать" колл-центры, у меня есть очень простые вопросы к полиции.

Сколько заявлений о телефонном и онлайн-мошенничестве подали украинцы за последние пять лет, в разбивке по годам? На какую общую сумму были обмануты люди? Это системные преступления, у МВД обязательно должна быть статистика о том, что у них происходит.

Сколько колл-центров было разоблачено? Сколько организаторов получили уведомления о подозрении? Сколько дел дошло до суда? Сколько производств остаются без результата?

И главное: есть ли заявления о вмешательстве или давлении со стороны сотрудников прокуратуры на МВД? Есть ли заявления о незаконном вмешательстве в расследование?

Я не слышала ни одного заявления полиции о том, что кто-то препятствует их расследованию.

Если такие препятствия имели место — общество имеет право знать, кто, когда и какие именно расследования блокировал. Если препятствий не было — тогда следующий вопрос ещё "приятнее": а почему за годы массового телефонного мошенничества эта индустрия смогла разрастись до таких масштабов, что почти каждый украинец или его близкие получали звонки от мошенников?

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Мы очень много говорим о прокуратуре. И правильно делаем. Но нельзя создавать упрощенную картину, будто вся система борьбы с мошенничеством состоит из одного прокурора.

В этой системе были следователи, оперативники, руководители подразделений, киберполиция, территориальные управления, центральный аппарат.

Поэтому МВД и Нацполиция, алло. Не молчите. Выйдите и приведите цифры. Объясните, что происходило с заявлениями людей о преступлениях. Расскажите, какие дела вам блокировали и кто это делал? Или объясните, почему их не блокировали, но колл-центры все равно годами спокойно работали. Или "неспокойно"?

ЕСЛИ мошеннические колл-центры "находятся под покровительством", то полиция либо в теме, либо в доле. Ведь в силу масштабности, системности преступлений и их массовости полиция, как воронка, собирает заявления всех потерпевших, а значит, точно осознает или должна осознавать масштаб проблемы, ведь именно для решения таких проблем и существует полиция!

Генеральный прокурор так прокомментировал подозрения, обыски и дискредитацию всего ведомства: "Вчера был на рабочем месте, сегодня — в рабочем режиме и немного занимался спортом. Продолжаем работать".

Карл! Спорт, рабочий режим, продолжаем работать!

…Я окончательно утратила доверие к государственным институтам. И это, пожалуй, самое страшное для меня в этой истории.

Потому что страна подвергается внешней агрессии. Мы ежедневно говорим об угрозах государственности, безопасности и устойчивости страны. Но когда внутри государственных институтов возникают системы круговой поруки, бездействия, коррупции или взаимного прикрытия — они создают не меньшую опасность уже изнутри.

Страна держится на армии, на доверии граждан к тому, что полиция защищает, прокурор соблюдает закон, суд выносит приговоры, а чиновник несет ответственность за свои действия.

Поэтому возникает вопрос: почему молчит Национальная полиция Украины?

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