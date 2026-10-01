Неадекватный Запад: почему европейские политики стремятся уберечь Россию от катастрофы

Для украинцев, которые уже почти пять лет выживают под российскими обстрелами и бомбардировками, откровенное стремление западных политиков уберечь Россию от полной катастрофы и распада выглядит дико. Примерно как попытка любой ценой спасти террориста вместо того, чтобы отдать приказ снайперу и спасти сотню заложников.

Рациональные мотивы, которыми руководствуется Запад, понятны: после неконтролируемого распада России всем ее соседям придется десятилетиями вдыхать запах имперского трупа эпических масштабов, который будет долго и неумолимо разлагаться, отравляя все вокруг. Поэтому и выбрана стратегия "мягкой посадки" — постепенного, управляемого сокращения ресурсной базы режима. То, что для Украины это означает все больше погибших и все больше разрушений, для Запада выглядит "меньшим злом".

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Моральная ущербность такого подхода очевидна даже для самого Запада. Менее очевидно для него другое: идея "мягкой посадки" выглядит дико не только для украинцев, но и для россиян. И кремлевской шпане, и российскому населению, размягченному пропагандой, стремление Запада их "спасти" непонятно и чуждо. Практически никто в России не собирается "приземляться". Их вполне устраивает идея, что Путин сделал Россию great again, что весь мир завидует её величию и поэтому всячески пытается ее унизить.

Все попытки Запада снизить напряженность или предложить России деэскалацию в этом контексте воспринимаются как подтверждение того, что Кремль выбрал единственно верный курс, продемонстрировал свою силу, а коварный враг из-за этого вздрогнул, растерялся и готов начать отступать. А если так — никакой деэскалации быть не может. Наоборот, врага нужно добивать.

Представьте, что вы пытаетесь спасти утопающего, который вообразил, что именно вы пытаетесь его утопить.

Запад хочет, чтобы Россия перестала представлять угрозу для соседей, прекратила войну, отказалась от политики постоянной конфронтации и вернулась — хотя бы когда-нибудь — к нормальным отношениям с остальным миром.

Но именно это Кремль — а за ним и большинство населения — воспринимает как явное намерение лишить Россию "величия". По их убеждению, их "империя" может творить что угодно, и никто не имеет права ее останавливать, а тем более — наказывать.

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Именно поэтому Россия не прекратит агрессию против Украины, Прибалтики и остальной Европы, хотя именно на этом пути Россию ждет та самая катастрофа, которой так боится Запад. И именно поэтому попытки Запада остановить саморазрушение России встречают такое яростное сопротивление в Кремле. Сопротивление, которое обрекает на гибель и режим, и страну.

Запад, по сути, пытается вылечить Россию от тяжелой паранойи и суицидального комплекса, при этом оставляя ей свободу действий и игнорируя тот факт, что пациент по-прежнему представляет крайнюю опасность для всех, кому не повезло оказаться рядом.

Запад предлагает лечение психу, который не понимает, что он болен, и категорически не собирается лечиться. Наоборот — он вооружается, чтобы напасть на клинику, сжечь ее, убить врачей и станцевать на пепелище.

Скорее всего, у него это не получится. Скорее всего, его нейтрализуют — ценой огромных жертв и разрушений. И, скорее всего, такое развитие событий все равно приведёт к концу режима и обострению системного кризиса внутри России. Кризиса настолько глубокого, что сравнивать его придется уже не с беззаконием девяностых, а с гражданской войной 1918–1920 годов.

И предотвратить такой сценарий будет тем сложнее, чем дольше Запад будет пытаться убедить психически неуравновешенного параноика сдать взрывчатку, согласиться на лечение на дому, принимать таблетки и некоторое время вести себя прилично.

Эта стратегия Запада до сих пор не срабатывала, и у меня нет ни малейшей надежды, что она вдруг сработает.

В этом смысле Запад, к сожалению, столь же неадекватен, как и Кремль. И то, что причины этой неадекватности у них разные, отнюдь не спасает ситуацию. И там, и там — одинаковая убежденность в том, что нужно непременно придерживаться стратегии, которая уже доказала свою неспособность дать желаемый результат.

Поэтому Россия все-таки сделает то, чего Запад так откровенно боится: погубит себя собственным "имперским величием", отравит трупным ядом все вокруг и устроит гуманитарную катастрофу глобального масштаба, которую Запад не сможет предотвратить из-за чрезмерного "гуманизма" по отношению к агрессору и неоправданной приверженности идее его "мягкой посадки".

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