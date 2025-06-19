Related video

Здесь спрашивают, как же Россия нападет на страну НАТО, если она не имеет там ударной группировки. А я в ответ спрашиваю, а зачем им там ударная группировка?

Оккупацию Крыма провела не "ударная группировка", и провела вполне успешно. Диверсионная группа Стрелкова тоже не была "ударной группировкой", а полноценную войну начала и террористический анклав на территории другого государства создала, и достаточно большой и стабильный, чтобы продержаться несколько лет. Гипотетический дрон, который взорвал арсенал в Балаклее, тоже не был "ударной группировкой", а боеприпасов уничтожил ого-го сколько. Хуже того — даже полномасштабное вторжение в 2022 году Россия начала хоть и большими силами, но фактически без создания полноценных "ударных группировок", потому что — зачем они нужны, если серьезного сопротивления не ожидается?

Ну и вот, добрый вечер, если в НАТО публично говорят, что они будут готовы к серьезному сопротивлению лишь через три-пять лет, то зачем России откладывать победный и такой перспективный "дранг нах вестен"? Нет вопросов.

Гипотетические дроны взрывают арсеналы "западных партнеров". Диверсионная группа Шлепкова входит в Нарву, занимает административный центр при поддержке местных коллаборационистов и проводит референдум под эгидой ООН о присоединении к Вайшнории. Какое "российское вторжение"? Это местные сантехники и бухгалтеры, утомленные притеснениями их родного языка и принуждением к однополым бракам, а дроны они честно купили на алиэкспрессе.

Важно

"Россияне слабы для глобальной войны": Орбан объяснил, почему Путин не нападет на НАТО

Будете бить по ним американской или французской ядеркой? Нет? Тогда мы идем к вам.

Будет ли такая операция успешной? Да фиг его знает. Но России же на это наплевать. Ну, снимет немец-снайпер гипотетического Стрелкова, и чо? Все равно блок НАТО уже обосрался, а для ответа Кремлю у них кишка как была тонкая, так теперь еще тоньше будет. А впереди — Сувалкский коридор, манящий, как трофейный унитаз с аудиоколонками. Туда пойдет группа гипотетического Слюнькова, и снимать ее с украинского фронта для этого вообще не придется. Бейте по ней ядеркой, пожалуйста.

А потом над Польшей появляются неизвестные вертолеты с санитарной символикой. Какое же это "вторжение", это обычная специальная гуманитарная операция спасения природы от вредных поляков. НАТО же не будет стрелять по санитарным вертолетам? Ну вот видите, нет оснований для паники и тревоги. Мы уже здесь, а вы еще глазами хлопаете. Становись вот к забору, пшек, там светлее. Огонь.

Зачем вам "ударная группировка" для этого российского праздника? Зачем?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно