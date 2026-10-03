Главный просчет России: как обычные украинцы своими простыми действиями разрушают планы Путина

Это пост благодарности. Сегодня у меня была операция (плановая, ничего критического). Ночью я не спала не из-за ракет, а из-за реакции на препараты для подготовки. Утром меня забрала подруга и, сонную и измученную, отвезла в больницу. По дороге мы с трудом нашли открытую заправку, потому что из-за тревог это довольно сложно. В больнице меня встретили врач и анестезиолог, которые разговаривали со мной так, что мне стало спокойно. Ну и, короче говоря, я уже дома…

К чему я. Люди, о которых я упомянула в своем описании, делают, казалось бы, довольно простые вещи — поддерживают друзей, заправляют машины, проводят операции, организуют собрания. Но они делают это в далеко не простых обстоятельствах. И поэтому каждое такое действие становится актом сопротивления.

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Российский террор, который мы с вами переживаем, направлен не просто на уничтожение нашей гражданской инфраструктуры. Россияне хотят вызвать у нас чувство "выученной беспомощности". Мол, никакие ваши действия не имеют смысла. И, как вы помните, испытуемые в рамках известного эксперимента, когда их охватила "выученная беспомощность", отказывались бороться даже за собственную жизнь.

И что важно: благодаря нашей способности — каждому и каждой на своем месте — упорно продолжать выполнять свою работу, мы вновь обретаем ощущение, что можем хоть на что-то повлиять. А поскольку любое общество — это сеть взаимозависимостей, то каждое наше воздействие, даже самое простое, поддерживает эту сложную систему в действии.

Ведь действие — это лучшее лекарство от "выученной беспомощности". И я благодарна людям, о которых я упомянула, и тем, кого мы видим каждый день. Людям, которые приняли реальность и действуют в этих обстоятельствах. Благодаря им те, кому сейчас тяжелее, будут иметь на кого опереться. И у них будет пример того, что так тоже можно, даже в нашей ситуации.

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