Если в ваш дом "прилетело": что делать, куда обращаться и кто платит — пошаговая инструкция

Если в дом прилетело: что делать и кто платит — подробная инструкция от "бывалой".

Итак, если в дом, во двор или, не дай Бог, в квартиру (как у меня) что-то влетело, но вы все живы, целы, и речь идет только о повреждении жилья — окон, дверей, стен, крыши.

Прежде всего — не суетитесь.

Не усугубляйте лишними движениями свою растерянность, испуг и стресс. Через час-два после прилета вокруг дома обычно собирается "Вавилон": палатки помощи от мэрии, ГСЧС, ЖЭК, полиция, волонтеры, фанера, пленка, соседи, очереди, пресса — все действительно хотят помочь, и я такой человечности не видела с самого начала войны. Но этот "Вавилон" затягивает тебя в водоворот: все что-то спрашивают, уточняют, ты боишься что-то пропустить, не получить, не узнать, не успеть.

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Поэтому, во-первых: успокойтесь. Вы все успеете.

Палатки помощи обычно стоят два (у нас три) дня, фанеры привозят много, пленку нарежут всем, толпиться в очередях, чтобы успеть "подать заявление", НЕ НУЖНО — ниже объясняю, почему.

Лучше дайте себе и своим близким время погулять, поразмышлять, выпустить пар, выпить кофе и осознать главное — вы живы. И только потом действуйте по четкому плану.

Действие 1.

Сфотографируйте все повреждения. Это первое, что вам нужно сделать. Фотографии (10 штук хватит) понадобятся для подачи заявления о материальном возмещении. Снимайте реальный масштаб разрушений: полностью все окно, если его вынесло, разбитые стекла, отвалившуюся штукатурку, плитку, двери — все.

Действие 2.

Сходите в хозяйственный магазин и купите резиновые перчатки, веники, совки — дешевые, на один раз. Обычно разбитые окна — это слои мелкого стекла, его будет ооочень много, голыми руками не уберешь. На ноги — плотные носки и закрытая обувь, я героически действовала в кроксах на босу ногу и забила себе кучу стекла в стопу, потом бегала в "Добробут" вынимать. На обратном пути возьмите у палаток помощи пленку (или фанеру) — ими закроете выбитые окна. Пленку (и фанеру) раздают БЕСПЛАТНО, до вечера и утром тоже. Нарезают и пленку, и фанеру, но прикреплять к окнам нужно самим. Быстрее всего — мужской рукой с шуруповертом.

Действие 3.

Уберите из квартиры стекло, заклейте окна пленкой, очистите поверхности. Для первого дня стресса — этого достаточно. Остальное постепенно убирайте в последующие дни. А то и недели. Я до сих пор собираю стекло и штукатурку, причем в самых неожиданных местах.

Действие 4.

В идеале где-то после обеда (как раз когда "оправитесь" и немного приберетесь в квартире) подойдите к палаткам помощи от городских властей, обычно их разворачивают во дворе. Там будет толпа и прием заявлений в полицию. НЕ ВСТАВАЙТЕ в эти очереди. Все рвутся туда, думая, что от заявления в полицию зависит возмещение здесь и сейчас.

НЕ ЗАВИСИТ.

Заявление в полицию необходимо для того, чтобы официально зафиксировать обстрел и повреждения в Едином реестре досудебных расследований. По сути, оно составляется с прицелом на будущие репарации и не влияет на получение помощи здесь и сейчас. Но ее заполнение здесь и сейчас на месте создает лишний ажиотаж, путаницу и лишние очереди. Да, она действительно нужна, и ее действительно проще заполнить в палатке помощи, если очередь пострадавших небольшая. Но если очередь большая, вы нервничаете, впереди уборка разгромленной квартиры — идите домой. Заявление в полицию вы можете подать позже самостоятельно в райотделе в любой день. В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ГОДА.

НО есть Действие 5.

В пунктах помощи обязательно спросите, принимают ли здесь на месте заявления на "10 тысяч гривен от Кличко" — так называют разовую помощь от мэрии. Если принимают — тогда можете постоять в очереди и подать это заявление тоже. О нём ниже — в Действии 7.

Если заявление "в помощь Кличко" не принимают, спокойно возвращайтесь домой и занимайтесь своими делами, а через день-два, когда успокоитесь, переходите к действию 6.

Действие 6.

Проверьте и соберите документы, которые понадобятся для подачи заявления на материальную помощь:

право собственности на жилье — уже сейчас советую всем без исключения проверить в ЦНАП, внесено ли ваше право собственности на квартиру в Госреестр имущественных прав. Большинство квартир, купленных или приватизированных до 2015 года, по какой-то причине "исчезли" из этого Госреестра, и владельцам придется восстановить эту регистрацию — через ЦНАП, это занимает несколько недель.

Откройте банковскую карту для социальных выплат. Не частную карту, не моно, не дебетовую, не кредитную, а именно для соцвыплат, и сделайте выписку с ее реквизитами. Такую карту можно открыть онлайн во многих банках.

Откройте банковскую карту для "Е-Восстановления". Это не то же самое, что соцвыплаты — это отдельный счет, который тоже можно открыть онлайн во многих банках.

Да, нужны ДВА банковских счета/карты — карта для социальных выплат и карта "Е-Восстановление", поскольку киевляне могут рассчитывать на ДВА вида помощи — "10 тысяч от Кличко" и помощь от "Е-Восстановление".

Действие 7.

Подайте заявление на получение разовой помощи в размере 10 тысяч гривен от городской администрации (той самой, что "от Кличко").

Если у вас добросовестный и оперативный ЖЭК, и у вас есть время стоять в очереди у палаток помощи после обстрела, то заявление на получение этой помощи можно подать прямо в этих палатках. С собой нужно взять следующие документы:

паспорт (с пропиской), ИНН;

право собственности на жилье;

банковская карта для получения социальных выплат с реквизитами.

Если у вас не слишком ответственный ЖЭК или вам не по душе очереди, вы можете спокойно подать заявление на эту помощь в течение года в отделе социальных выплат ЦНАП; контакты и номер кабинета вам сообщат в тех же палатках помощи или позже в ЦНАП.

НО к перечню документов вам тогда придется добавить еще несколько:

выписку о прописке;

распечатанные фотографии повреждений;

справку (акт) ЖЭКа о повреждении дома в результате обстрела. Справку выдают в приемной ЖЭКа в рабочие дни, практически без очереди.

Я подала заявку на "10 тысяч от Кличко" самостоятельно в ЦНАП в удобный для меня день — 5 сентября, а помощь получила пару дней назад — почти через 3 недели.

Действие 8.

Подать заявку на "Е-Восстановление".

Можно как на следующий день после обстрела, если есть все документы, так и через три месяца. Продвинутые люди подают заявки онлайн через "Дию". Я же консерватор и старовер — пошла по более безопасному для меня пути: через ЦНАП. Причем именно на ресепшне ЦНАПа заботливые девушки "пробили" в базе и убедились, что моё право собственности на квартиру есть в Госреестре имущественных прав, помогли мне онлайн тут же открыть банковскую карту "Е-Восстановление", выдали талончик к менеджеру, которая так же заботливо заполнила вместо меня всё, что нужно для подачи заявки на "Е-Восстановление".

Для подачи необходимы:

паспорт, код;

право собственности на жилье, зарегистрированное в указанном Госреестре;

реквизиты банковского счета/карты "Е-Восстановление";

фотографии повреждений — я принесла распечатанные, менеджер отсканировала их и загрузила в мое дело. Или же можно отправить фотографии в электронном виде по электронной почте.

приложение "Дія", в котором впоследствии будут отображаться все дальнейшие статусы вашего дела о возмещении.

На этом можно было бы сказать: "Все", идите и ждите денег на ремонт.

Но нет.

Действие 9.

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ на быстрые или крупные выплаты от "Е-Восстановление". Если они и будут, то очень не скоро и неизвестно, в каком размере. Потому что после подачи заявления:

заявление проверяют, регистрируют и принимают к рассмотрению;

после рассмотрения заявления к вам должны прийти эксперты для осмотра квартиры, чтобы наглядно убедиться в описанных в заявлении повреждениях и определить сумму компенсации. До их осмотра вы НЕ МОЖЕТЕ делать ремонт или устанавливать окна, так как в таком случае государство не покроет эти расходы, раз вы уже сами справились;

эксперты после осмотра составляют акт, определяют сумму выплат и передают дело дальше — в отдел выплат, а тот, соответственно, зачисляет назначенную сумму на вашу карту "Е-Восстановление". Когда это произойдет и сколько будет выплачено — неизвестно. Многие из моих знакомых при реальных повреждениях на сумму 150 тысяч получили возмещение в размере 20–50 тысяч и только через 3–4 месяца. Но и за это спасибо;

после получения средств вы имеете право потратить их только на ремонтные товары в магазинах или у производителей, которые сотрудничают с "Е-Восстановлением". Окна, двери — тоже. Это если вам повезет найти свободных замерщиков и монтажников в этих избранных фирмах, у них в ближайшие месяцы "полный аншлаг".

Я подала заявку на программу "Е-Восстановление" 1 сентября, и только вчера мое заявление было принято к рассмотрению. Эксперты для осмотра квартиры ещё не приезжали, а "зима близко". Очень хорошо, что государство в такое трудное время хотя бы пытается что-то компенсировать, я буду благодарна за любую сумму, но такие испытания показывают, что рассчитывать нужно только на себя и свой круг — друзей и родственников. Ведь даже какой-то внятный алгоритм действий ни в том же ЖЭКе, ни в упомянутых палатках помощи не дают. А должны были бы. После стольких прилетов.

Действие 10.

Подайте заявление в Международный реестр ущерба для Украины.

Можно также через "Дию" в категории А3.1 "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества". Подать заявку можно даже если вы уже обратились через "Е-Восстановление" или начали ремонт, главное — сохраните фотографии повреждений и чеки на ремонт. Сам Реестр не выплачивает деньги, он учитывает заявления о причиненном ущербе, которые в будущем станут основанием для Международной компенсационной комиссии требовать от России выплаты компенсации. Поэтому подать заявку в Реестр стоит хотя бы из принципа — чтобы враг заплатил за все.

Если пострадала не только квартира внутри, но и фасады или крыша (как у меня) или выбило все межэтажные окна и входную дверь (как в моем подъезде) — это отдельная инструкция и целый лабиринт бюрократии. Зато я теперь знаю разницу между ЖЭКом и управляющей компанией — как-нибудь расскажу, и пусть это тоже никому не понадобится.

На фото: моя когда-то красивая спальня, в которой, не дожидаясь "Е-восстановления", начался хотя бы ремонт крыши благодаря средствам друзей и родных — не перестану благодарить вас всех

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