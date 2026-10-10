Пятая попытка договориться с Россией: почему никогда не срабатывает мир с РФ

Каждый раз, когда кто-то говорит, что "нужно договариваться с Россией о мире", он представляет это как смелое альтернативное мнение. Мол, все боятся сказать, а я скажу. Хорошо. Тогда давайте вспомним, как мы уже договаривались.

1994 год. Будапештский меморандум, согласно которому Россия выступает гарантом нашей безопасности и территориальной целостности.

1997 год. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, согласно которому Россия признает нерушимость границ Украины.

2014 год. Минск-1. Соглашение о прекращении огня, но в январе следующего года россияне захватывают Донецкий аэропорт.

2015 год. Минск-2. Режим тишины вступил в силу 15 февраля, но россияне продолжают штурмовать Дебальцево, и 18 февраля наши войска выходят оттуда.

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2022 год. Россия признает "ДНР" и "ЛНР", тем самым в очередной раз нарушая Минские соглашения.

Поэтому к сторонникам "альтернативной точки зрения" может быть только один вопрос: почему пятая подпись России под каким-то документом сработает?

Ответы "нужно же когда-нибудь договориться" и "все войны заканчиваются за столом переговоров" не подходят из-за расплывчатости формулировок. Нужна конкретная причина, почему Россия выполнит то, что уже нарушала четыре раза за 32 года.

Говорить о мире никто не запрещает. Но несогласие с большинством само по себе не является признаком ума. Пока нет обоснованного ответа на самый очевидный вопрос, такая позиция выглядит в лучшем случае как интеллектуальная несостоятельность, а в худшем — как работа на Россию.

А честный ответ есть: Россия выполнит мирное соглашение только тогда, когда у неё не будет сил его нарушить.

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