Факты сильнее манипуляций: Нацполиция ликвидировала наркосеть U420 наркокартеля "Химпром"

Чтобы разобраться, что происходило в нашей стране с проектом U420 наркокартеля "ХИМПРОМ", дочитайте до конца!!!

Все мы видели вчера презентацию результатов досудебного расследования с аудиозаписями, на которых криминальные бизнесмены договариваются с различными чиновниками.

Может показаться, что злоумышленники непобедимы и всемогущи. Но это не так.

Этот пост — "таблетка памяти". Чтобы никто не забывал о том, как сотрудники ДБН, ГСУ, ДКР Национальной полиции упорно документировали преступления ХИМПРОМа, несмотря на угрозы расправиться с их семьями, попытки подкупа на миллионы долларов и нападки со стороны СМИ.

Видео дня

Приведу только факты о том, как НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ в сотрудничестве с Интерполом, DEA США и правоохранительными органами Казахстана и Албании провела многоэтапную международную операцию по ликвидации вербовочных звеньев (колл-центров) ХИМПРОМа и сети наркошопов U420.

Хочу отметить, что разговоры о подкупе должностных лиц, передаче денег, а также о работе магазинов U 420, которые вы услышали в "Карфагене", происходили как раз в то время, когда Национальная полиция Украины вела активное документирование деятельности наркокартеля, начиная с СЕНТЯБРЯ 2025 года по АПРЕЛЬ 2026 года.

Именно в этот период злоумышленники пытались найти контакты, чтобы договориться с полицейскими, именно в этот период оказывали давление, заказывали "расследования" "независимых" журналистов, угрожали Дмитрию Торгалу (руководителю ДБН) и другим полицейским.

Начнём с 2025 года:

В 2025 году сотрудники ДБН получают информацию о том, что международный наркокартель "ХИМПРОМ" пытается развернуть на территории нашего государства сеть наркомагазинов, в которых планирует сбывать продукцию, содержащую синтетический каннабиноид ПИНАКА. На тот момент в Украине это вещество не было запрещено (то есть фактически это не был наркотик).

СЕНТЯБРЬ 2025:

Национальная полиция Украины обращается в Минздрав с предложением включить ПИНАК в перечень запрещенных веществ.

Процесс таких изменений предусматривает прохождение регламентных процедур, в частности согласование с центральными органами исполнительной власти, такими как Министерство здравоохранения Украины, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Министерство внутренних дел Украины, Национальная полиция, Министерство финансов Украины, Государственная таможенная служба Украины, Министерство экономики, Офис Генерального прокурора Украины, Министерство юстиции Украины. Далее — проведение общественного обсуждения, которое длится не менее 30 дней, после чего проект требует согласования с Государственной регуляторной службой Украины. (Кто понимает, сколько времени нужно, чтобы запретить любое опасное химическое соединение?) Постановление вступило в силу и ввело ограничения на обращение этого вещества (ПИНАКА) в феврале 2026 года.

Это решение — результат раннего выявления рисков, связанных с распространением новых психоактивных веществ, и оно было направлено на защиту жизни и здоровья граждан.

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2026 ГОДА:

Департамент уголовного розыска совместно со следователями ГСУ приступил к активной фазе документирования и систематической ликвидации силового блока "ХИМПРОМа", который организаторы использовали для совершения насильственных действий: облить кислотой, устроить поджог, стрелять из автомата по окнам, сбросить взрывчатку или врезаться грузовиком во двор оппонентов. В общей сложности мы задержали не двух, не троих, а 23 исполнителя преступной сети, включая лидеров криминального мира. На данный момент трое уже осуждены.

АПРЕЛЬ 2026 года:

Операция по ликвидации завершена, и все 105 наркошопов "U420" уничтожены до основания. На сегодняшний день НИ ОДИН магазин не возобновил свою работу, несмотря на то, что некоторые "умники" предсказывали их открытие через неделю/месяц. В результате операции изъят весь запрещенный товар и даже вывески.

На 416 счетов хозяйствующих субъектов, причастных к схеме легализации грязных денег, наложен арест. На криптокошельках арестовано 4 млн USDT.

Именно в видеопрезентации расследования НАБУ и САП Буркин говорит об этой операции Национальной полиции и пытается выяснить информацию об адресах обысков и договориться о том, чтобы не изымали товары и не сообщали о подозрении сотрудникам. Но всё пошло не так, как предполагалось.

Шестерым активным участникам и руководителям предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотиков. Организатору преступного сообщества "ХИМПРОМ" Егору Буркину предъявлено подозрение, и он объявлен в международный розыск.

По этому делу мы назначили 2 800 экспертиз. Кроме того, мы выявили факты совершения других экономических преступлений. Пока без подробностей.

ИЮЛЬ 2026:

В рамках JIT (совместного международного расследования) в Казахстане задержаны 17 участников преступного сообщества.

АВГУСТ 2026:

Третий этап операции по вербовочным колл-центрам: задержаны 7 человек, 9 фигурантам предъявлено подозрение, в том числе лидеру "ХИМПРОМа" Егору Буркину. 05.08.2026 Егор Буркина объявлен в очередной международный розыск в качестве заказчика за насильственные преступления.

СЕНТЯБРЬ 2026:

Егора Буркина объявили в международный розыск за организацию вербовочных колл-центров в Украине. Очередная "красная карточка".

На данный момент работа продолжается, и это еще не все подозрения в адрес участников наркокартеля, включая его организатора.

Это краткое изложение, прежде всего, масштабной профессиональной оперативной – следственной работы, за которой стоят сотни полицейских, с честью выполнивших свою работу, и хочу отметить, что записи о запугивании и подкупе полицейского мы обнародовали еще в АПРЕЛЕ 2026 года.

Фактически у нас есть доказательства, относящиеся к одному и тому же периоду. Но из разных источников. Видео прилагаю. Рекомендую досмотреть до конца, чтобы составить полное представление о ситуации.

А теперь давайте представим, что всё-таки ДОГОВОРИЛИСЬ, и преступные планы в отношении фигурантов расследований, запечатлённых на записях НАБУ/САП и НПУ, сбылись, и их преступные планы стали реальностью.

По этой логике:

1. Синтетический каннабиноид ПИНАКА в результате коррупционных действий "Мексиканца" в Минздраве и МВД не был бы запрещён. Ведь, по словам "Мексиканца", он давал 500 и обещал делиться ежемесячно.

2. Руководитель ГБН Дмитрий Торгало был бы уволен с должности, а к нему и его семье применили бы насилие, ведь "Мексиканец" в аудиозаписях предлагал за это 2 млн долларов США.

3. На наших улицах было бы не 105 наркошопов, как во время реализации НПУ, а уже почти 200. Ведь, судя по записям: "НПУ провели фиктивные обыски и не трогали товар и менеджеров".

4. Не был бы наложен арест на 416 счетов хозяйствующих субъектов, вовлеченных в схему легализации грязных денег. И не были бы арестованы 4 млн USDT на криптокошельках.

5. Не было бы задержаний и предъявления подозрений почти 40 участникам наркокартеля, а также двух дополнительных подозрений в адрес организатора Егора Буркина с объявлением его в международный розыск.

Но ведь НЕТ.

Ни один из наркошопов, ликвидированных Национальной полицией в апреле 2026 года, не возобновил свою деятельность. Работа по ликвидации всей преступной сети наркобизнеса продолжается. Эту работу ведет именно Национальная полиция Украины.

Я привёл вам факты! Это конкретные события, которые уже произошли. Поэтому я категорически не принимаю аудиозаписи разговоров о планах злоумышленников или других посторонних лиц, пока эти планы не воплотились в реальность. По такой логике можно назвать любую известную фамилию, и это, к сожалению, станет для общества доказательством участия в преступной деятельности?!

Я понимаю, что для этого не нужно долго думать.

Но я утверждаю, что движущей силой ликвидации проекта U 420 наряду с организатором Егором Буркиным были именно следователи, оперативники подразделений по борьбе с наркопреступностью и уголовного розыска.

А все разговоры на записях, касающиеся этого проекта U 420, относятся исключительно к собственным неосуществимым преступным планам участников этой транснациональной преступной группировки, которые пытались с помощью переговоров, подкупом, шантажом решить свои вопросы, связанные с распространением синтетического каннабиса в Украине.

Зачем я написал этот пост?

Ведь из видео НАБУ и САП общество поняло следующий вывод: "Нацполиция причастна к крыше над наркоторговлей".

Это недопустимо в отношении тех сотрудников ГСУ, ДКР, ДБН, которых запугивали, на которых заказывали, чьи семьи, в том числе дети, жили под давлением.

Они потратили годы, чтобы получить сегодня не благодарность, а ненависть и обвинения. К сожалению, большинство СМИ сосредоточились на утверждении, что Нацполиция причастна к наркоторговле.

Я никогда не исключаю отдельных случаев, как говорится: "в семье не обходится без изгоя", но это точно не система.

Поэтому я поддерживаю каждого полицейского, который достойно и честно выполняет свои обязанности и не сдается под каким бы то ни было давлением: психологическим, физическим или материальным. Эта ненависть пройдет, а результаты вашей работы останутся навсегда. Ваши близкие гордятся вами, я уверен.

Сразу скажу, что не комментирую расследования по другим направлениям НАБУ/САП — это их правоохранительная работа и ответственность.

Этот пост посвящён исключительно ликвидации проекта U420 наркокартеля "Химпром". Думаю, что в сети достаточно "специалистов-юристов" широкого профиля, которые с удовольствием комментируют это ради хайпа. Не будучи знатоком в этом вопросе, я никогда не скажу ни слова.

Те аудиозаписи разговоров между "Мексиканцем" и Co, которые опубликованы в материалах НАБУ/САП, были сделаны в тот же период, когда Нацполиция вела расследование в отношении транснациональной группировки ХИМПРОМ.

Я понимаю, что в этом посте и видео, опубликованном мной ещё в апреле 2026 года, нет громких имён, но жизнь и здоровье простых полицейских стоят столько же, сколько и известных людей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.