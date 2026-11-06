Факти сильніші за маніпуляції: Нацполіція ліквідовувала наркомережу U420 наркокартелю "Хімпром"

Щоб розібратися, що відбувалося в нашій країні з проєктом U420 наркокартелю "ХІМПРОМ" дочитайте до кінця!!!

Всі ми бачили вчора презентацію досудового розслідування з аудіозаписами, де кримінальний бізнес домовляється з різними посадовцями.

Може здатися, що зловмисники непоборні та всевладні. Але це не так.

Цей пост – «пігулка пам’яті». Аби ніхто не забував про те, як працівники ДБН, ГСУ, ДКР Національної поліції вперто документували злочини ХІМПРОМу, попри погрози розправитись з їхніми родинами, спроби підкупу в мільйонах доларів, медійні атаки.

Напишу вам тільки факти, як НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ у взаємодії з Інтерполом, DEA США та правоохоронними органами Казахстану та Албанії провела багатоетапну міжнародну операцію з ліквідації вербувальних ланок (call-центрів) ХІМПРОМу та мережі наркошопів U420.

Видео дня

Хочу зазначити, що розмови про підкуп посадовців, передачу грошей, розмови про функціонування магазинів U 420, які ви почули у «Карфагені», відбувалися якраз у цей час коли Національна поліція України вела активне документування наркокартелю, починаючи з ВЕРЕСНЯ 2025 до КВІТНЯ 2026 року.

Саме в цей період зловмисники намагалися знайти контакти, щоб домовитися з поліцейськими, саме в цей період тиснули, замовляли «розслідування» «незалежних» журналістів, погрожували Дмитру Торгалу (керівнику ДБН) та іншим поліцейським.

Розпочнемо з 2025-го:

У 2025 році поліцейські ДБН отримують інформацію, що міжнародний наркокартель «ХІМПРОМ» намагається розвинути на території нашої Держави мережу наркошопів, в яких планує збувати продукцію з вмістом синтетичного канабіноїду ПІНАКА. На той час в Україні ця речовина була НЕ заборонена (тобто це був фактично не наркотик).

ВЕРЕСЕНЬ 2025:

Національна поліція України ініціює перед МОЗ питання щодо внесення ПІНАКА до переліку заборонених.

Процес таких змін передбачає проходження регламентних процедур, зокрема погодження центральними органами виконавчої влади, такими як Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція, Міністерство фінансів України, Державна митна служба України, Мінекономіки, Офіс Генерального прокурора України, Міністерство юстиції України. Далі – проведення громадського обговорення, яке триває не менше 30 днів, після чого проєкт потребує погодження з Державною регуляторною службою України. ( хто розуміється, скільки часу потрібно, щоб заборонити будь-яку небезпечну хімічну сполуку) Постанова набула чинності та запровадила обмеження обігу цієї речовини ( ПІНАКА) у лютому 2026 -го року.

Це рішення – результат раннього виявлення ризиків, пов’язаних із поширенням нових психоактивних речовин, і воно було спрямовано на захист життя та здоров’я громадян.

СІЧЕНЬ- ЛЮТИЙ 2026:

Департамент карного розшуку спільно зі слідчими ГСУ розпочав активну фазу документування та системну ліквідацію силового блоку ХІМПРОМу, який організатори використовували для насильницьких дій: облити кислотою, вчинити підпал, постріляти з автомата по вікнах, скинути вибухівку або врізатись вантажівкою у двір опонентів. Загалом ми затримали не два, не три, а 23 виконавців злочинної мережі, включаючи лідерів кримінального світу. Станом на зараз трьох вже засуджено.

КВІТЕНЬ 2026 року:

Вийшли на реалізацію та всі 105 наркошопів «U420» знищені під нуль. На сьогодні не відновив свою роботу ЖОДЕН магазин, попри те, що деякі «розумники» віщували їм відкриття через тиждень/місяць. В результаті реалізації вилучено увесь заборонений товар та навіть вивіски.

Накладено арешт на 416 рахунків суб'єктів господарювання, задіяних у легалізації брудних грошей схеми. Арештовано на криптогаманцях 4 млн USDT.

Саме у відеопрезентації розслідування НАБУ та САП Буркін каже про цю реалізацію Національної поліції і намагається з’ясувати інфу про адресу обшуків й домовитись про не вилучення товару, неповідомлення про підозру працівникам. Але не сталося, як гадалося.

Шістьом активним учасникам та менеджерам повідомлено про підозру в наркозбуті. Організатору злочинної спільноти «ХІМПРОМ» Єгору Буркіну повідомлено про підозру й оголошено в міжнародний розшук.

У цій справі ми призначили 2 800 експертиз. Також ми бачимо скоєння інших економічних злочинів. Поки без деталей.

ЛИПЕНЬ 2026:

у рамках JIT (спільного міжнародного розслідування) у Казахстані затримано 17 учасників злочинної спільноти.

СЕРПЕНЬ 2026:

Третій етап реалізації по вербувальним call-центрам: 7 осіб затримано, 9 фігурантам повідомлено про підозру, серед них – лідер «ХІМПРОМу» Єгору Буркіну. 05.08.2026 Єгора Буркіна оголошено як замовника в черговий міжнародний розшук за насильницькі злочини.

ВЕРЕСЕНЬ 2026:

Єгора Буркіна оголошено в міжнародний розшук за організацію вербувальних call-центрів в Україні. Чергова червона картка.

До теперішнього часу робота продовжується і це ще не всі підозри учасникам наркокартелю, включно з його організатором.

Це стислий виклад насамперед великої професійної оперативно – слідчої роботи, за якою стоять сотні поліцейських, які з честю виконали свою роботу і хочу зазначити, що записи стосовно залякування та підкупу поліцейського ми оприлюднювали ще у КВІТНІ 2026 року.

Фактично ми маємо докази одного періоду. Але з різних джерел. Відео додаю. Раджу додивитися до кінця. Щоб володіти повною картиною.

А тепер давайте уявімо, що все ж таки ДОМОВИЛИСЬ й злочинні плани щодо фігурантів розслідувань на плівках НАБУ/САП та НПУ справдилися та їх злочинні плани стали реальністю.

За цією логікою:

1. Синтетичний канабіноїд ПІНАКА у результаті корупційних дій «Мексиканця» в МОЗ та МВС був би не заборонений. Адже згідно слів «Мексиканця» він давав 500 та обіцяв ділитися щомісячно.

2. Керівник ДБН Дмитро Торгало був би звільнений з посади та до нього та його родини застосували б насильство, адже «Мексиканець» в аудіозаписах пропонував за це 2 млн.доларів США.

3. На наших вулицях було б не 105 наркошопів, як під час реалізації НПУ, а вже майже за 200. Бо за словами з плівок : «НПУ провели фейкові обшуки та не чіпали товар й менеджерів.»

4. Не було б накладено арешт на 416 рахунків суб'єктів господарювання, залучених у схемі легалізації брудних грошей. Та не арештували б на криптогаманцях 4 млн USDT.

5. Не було б затримань та повідомлень про підозру майже 40 – ка учасникам наркокартелю та двох додаткових підозр організатору Єгору Буркіну, з оголошенням в міжнародний розшук.

Але ж НІ.

Жоден наркошоп знищений Нацполіцією у квітні 2026 року не відновив свою роботу. Робота з ліквідації усієї злочинної мережі наркобізнесу продовжується. Цю роботу веде саме Національна поліція України.

Я показав вам факти! Це конкретні події, які вже відбулись. Тож категорично не сприймаю аудіорозмови про плани зловмисників чи інших сторонніх осіб, до того, як ці плани не відбулись в реальності. За такою логікою можна назвати будь-яке відоме прізвище і це на жаль буде доказом для суспільства в участі у злочинній діяльності?!

Я розумію, для цього не потрібно довго думати.

Але я стверджую, що локомотивом ліквідації проєкту U 420 разом з організатором Єгором Буркіним були саме слідчі, оперативники підрозділів боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку.

А всі розмови на записах стосовно цього проєкту U 420 стосуються лише власних нездійсненних злочинних планів учасників цього транснаціонального злочинного угруповання, які намагалися домовлянням, підкупом, шантажем розв’язати свої питання щодо розповсюдження синтетичного канабісу в Україні.

Для чого мій пост?

Бо з відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу – «Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі».

Це неприпустимо стосовно тих співробітників ГСУ, ДКР, ДБН, яких залякували, замовляли, родини, у тому числі діти яких жили під тиском.

Вони поклали роки, щоб отримати сьогодні не вдячність, а хейт та звинувачення. На жаль, більшість ЗМІ зосередились на твердженні, що Нацполіція причетна до наркоторгівлі.

Я ніколи не виключаю окремих фактів, як кажуть: «у сім'ї не без виродка», але це точно не система.

Тому моя підтримка кожному поліцейському , хто гідно і чесно виконує свої обов’язки і не здається під будь – яким тиском : психологічним, фізичним та матеріальним. Цей хейт пройде, а результати вашої роботи залишаться назавжди. Ваші рідні пишаються вами, я певен.

Одразу скажу, що не коментую розслідування в інших напрямках НАБУ/САП – це їх правоохоронна робота та відповідальність.

Цей допис лише про ліквідацію проєкту U420 наркокартелю «Хімпром». Гадаю, що в мережі достатньо «фахівців – юристів» широкого профілю, які залюбки це коментують заради хайпу. Не бувши в предметі я ніколи не скажу жодного слова.

Ті аудіозаписи розмов, між «Мексиканцем» та Co, які опубліковані у матеріалах НАБУ/САП відбулися у той самий період, коли Нацполіція вела розслідування щодо транснаціонального угруповання ХІМПРОМ.

Я розумію, що в цьому дописі та відео, опублікованого мною ще у квітні 2026 року, немає гучних прізвищ, але життя й здоров’я простих поліцейських вартує стільки ж скільки й відомих людей.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані матеріали в рубриці "Думки" несе автор.