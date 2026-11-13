Коммунальные услуги, бизнес, политика: на что повлияет возвращение ближневосточного газа на мировой рынок

Объемы экспорта СПГ (сжиженного газа — Ф.) из ОАЭ уже вернулись к уровню, существовавшему до начала иранской войны, а из Катара — достигли трети довоенных объемов.

Почему это важно для нас:

Как правило, речь идет о влиянии Ирана/Ормуза на рынки нефти и дизельного топлива. Но для Европы не менее, а может быть, и более важное влияние оказал газ.

Иранская война привела к росту мировых цен на газ. На долю Катара приходилось 15% мирового рынка, и эти объемы исчезли с началом войны в Персидском заливе. Это привело к росту цен в мире и, соответственно, в Европе. Поскольку цена на СПГ в Азии выше, приходится конкурировать за то, куда поплывут американские, канадские, австралийские и т. д. СПГ-танкеры. Что касается объемов, то большую часть катарских поставок в Европу заменили газом из других источников, но не полностью.

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Соответственно, цена на газ в Европе сейчас примерно в 2–2,5 раза выше, чем год назад. Это во много раз ниже, чем ценовой шок 2022 года, но все же. И да, это не всегда прямо пропорционально влияет на коммунальные платежи, но в целом все же влияет. Еще и на промышленность и, соответственно, на бизнес, рабочие места и т.д. в Европе. Соответственно, на политические настроения, рост ультраправых и т.п. сторонников возвращения к "дешевому российскому газу" (известное предложение АфД и других подобных партий).

Поэтому возвращение поставок СПГ из Катара и Персидского залива в целом на мировой рынок — это очень хорошо для нас.

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