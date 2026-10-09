Чтобы не было войны: 12 шагов, которые следовало бы предпринять ЕС для сдерживания России

Если Европа (ЕС) действительно серьезно намерена положить конец войне на континенте — где она несёт основную нагрузку по финансовой и материальной поддержке Украины, а эти потребности только растут по мере продолжения войны — ей следовало бы выступить с примерно таким мирным пакетом:

1. Расследовать и устранить пробелы в реализации законодательства об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения. Недопустимо, чтобы в новейших российских дронах и ракетах мы обнаруживали не только китайские, но и американские, и европейские компоненты. (Портал "Война и санкции" располагает подробной информацией об обнаруженных компонентах). Это в интересах как Украины, так и Европы — перекрыть москалям поток компонентов для ВПК.

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2. Поскольку финансовые потребности в поддержке Украины растут и, очевидно, будут актуальны и в следующем году, следует наконец вернуться к вопросу об использовании замороженных российских активов. Не о конфискации, что вряд ли реально, и не о простой передаче Украине, что практически то же самое, — а о создании специального Ukraine Fund под эгидой ЕС, который мог бы использовать/вкладывать эти активы с большей выгодой/эффективностью, чем это делается сейчас.

3. Не стоит ждать, пока Трамп решит, будет ли он оказывать давление на Венгрию и Словакию как на покупателей российской нефти № 4 и № 5 или предоставит им исключение. Нужно, чтобы наконец Европа/ЕС оказала давление на Венгрию и Словакию, чтобы они прекратили импорт российской нефти. Запрет на импорт для всех стран ЕС вступает в силу с 2022 года, с временными исключениями для стран, не имеющих выхода к морю — Чехии, Словакии, Венгрии. Чехия уже диверсифицировала свои источники и отказалась от импорта российской нефти. Это вполне возможно сделать и для Венгрии, и для Словакии. И это стало бы воплощением концепции RePowerEU — постепенного отказа от импорта российских энергоресурсов. По поводу запрета на импорт российского газа решение уже принято, но по нефти его до сих пор нет.

4. Приостановить проект по производству ядерного топлива на территории Германии в Лингене (земля Нижняя Саксония), где французская государственная компания "Фраматом" намерена наладить совместное производство ядерного топлива с "Росатомом" — производителем ядерного оружия. Серьезно? Это позиционируется как будто выполнение RePowerEU в том смысле, что дает возможность Венгрии, Словакии и Болгарии закупать ядерное топливо не напрямую у "Росатома", а у совместного предприятия французов с "Росатомом". Звучит безумно. Полная чепуха. Когда-то Украина была на 100% зависима от российского ядерного топлива, но смогла достаточно быстро диверсифицироваться и перейти на имеющиеся альтернативы. То же самое уже сделали Финляндия и Чехия. То же самое могут сделать Венгрия, Словакия, Болгария, и не стоит продлевать эту зависимость и маскировать ее под совместный проект с французами.

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5. Наконец-то остановить "теневой флот", который перевозит российскую нефть по морю в Индию, Китай и Турцию. Проверять страховки этих судов и не пропускать те, у которых нет страховки ЕС или других стран G7, через свои территориальные воды — в частности, в Северном море и на Балтике, где география превращает любой потенциальный инцидент в экологическую катастрофу, за которую не факт, что кто-то заплатит без надлежащей страховки. Усилить соответствующее патрулирование европейских территориальных вод и исключительных экономических зон в этих акваториях. Ведь суда теневого флота используются также для шпионажа, диверсий, повреждения подводной инфраструктуры и т. п. Усилить операцию НАТО "Baltic Sentry", возможно, добавить морскую операцию JEF в Северном и Балтийском морях, в заливе Скагеррак перед входом в Датские проливы. В случае эскалационных действий МСК Балтийского флота — быть готовыми к конфронтации, к различным сценариям. Важно послать мск сигнал о том, что их не боятся и их остановят. На море они слабее, чем силы даже прибрежных государств, не говоря уже обо всех европейских членах НАТО.

6. На самом деле до 40% морского экспорта нефти перевозят европейские — греческие и мальтийские — танкеры. Весной этого года Совет ЕС обсуждал предложение о запрете оказания морских услуг по перевозке нефти из Ирака, но не смог его принять и остановился на том, что решил дождаться решения в рамках "Большой семерки". Другими словами, европейцы вновь просят Трампа принять решение за них. Так быть не должно. ЕС наконец должен преодолеть сопротивление Греции и Мальты и ввести запрет на оказание всех морских услуг по перевозке нефти из Ирака (включая транспортировку, страхование и прочее).

7. Запретить выдачу виз всем (бывшим) военнослужащим РФ и членам их семей.

8. Одобрить положение закона Грэма о санкциях против всех российских государственных компаний (доля государства — 50% и более) и против всех российских олигархов, не выразивших публично антивоенную позицию (в настоящее время в списке долларовых миллиардеров "Форбс" — 155 россиян, из которых только около 35 находятся под санкциями ЕС).

10. Прекратить наземный транзит в Калининград и любой сухопутный (железнодорожный или автомобильный) грузовой транзит из РФ. Порты стран Балтии не должны работать не только на экспорт зерна из РФ, но и вообще на экспорт и импорт из РФ и в РФ. Также запретить транспортировку газа в Калининград через газотранспортную систему Литвы. Пусть везут по морю, у них там уже есть терминал СПГ под Калининградом. Зимы сейчас мягкие, так что практический эффект будет только в виде более высоких затрат, но и это уже хорошо.

11. Отключить от SWIFT все московские банки, которые еще не отключены.

12. Ускорить создание и присоединение к Трибуналу по преступлению агрессии против Украины, а также к конвенции о Комиссии по претензиям.

Полномасштабная война продолжается уже 5-й год, мы вступаем в 5-ю военную зиму. США сняли с себя бремя и переложили его на Европу. Европа не может от него избавиться, потому что цена отказа от поддержки Украины будет гораздо выше, чем цена ее поддержки сейчас. Но чем дальше, тем больше растут последствия, человеческие жертвы, материальный ущерб и финансовые потребности. Поэтому, если Европа хочет положить этому конец, ей следует взять инициативу на себя вместе с Украиной, а не ждать чуда от администрации Трампа.

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