200 самолетов вместо 200 000 миротворцев: как могут выглядеть гарантии безопасности Украины

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Лучшие гарантии безопасности — не "boots on the ground", а "wings in the sky", и без НАТО Европа не сможет их обеспечить

Трамп хочет быстро остановить войну, заключить deal и возложить на европейцев обеспечение ее выполнения, в т.ч. в виде размещения войск. Американцы не хотят брать на себя никаких дополнительных обязательств, поэтому членство в НАТО для Украины — off the table. Но полученный в результате мир должен быть прочным — как минимум, следующие 3 года, пока нынешняя администрация у власти. Итак, встает вопрос о гарантиях мира, то есть гарантии безопасности для Украины. Что это может быть, не абстрактно, а конкретно?

Европейские наземные контингенты никак не смогут стать достаточной гарантией. Ни 50 000, о которых упоминала западная пресса, ни 200 000, как говорил В. Зеленский. Во-первых, 200 000 готовых бойцов у европейцев нет в наличии и близко. Во-вторых, они не будут готовы участвовать в наземной пехотной войне на истощение с КАБами, дронами, артобстрелами и соответствующими потерями. В-третьих, их присутствие не будет реально сдерживающим (deterrent) фактором для москалей, которые могут выставить миллионную наземную армию.

Что может сдержать новую агрессию — это угроза получить массированные дальнобойные удары по войскам вторжения и по территории агрессора. Это могут обеспечить самолеты и наземные ракетные комплексы.

Ракеты наземного базирования (крылатые и/или баллистические) с радиусом действия более 300-500 км, не говоря уже о 1000 км — в Европе практически отсутствуют. Есть только морского базирования у британцев и французов — но вряд ли они будут посылать ракетные корабли для патрулирования Черного моря (?).

Американские ракеты "Томагавк" Фото: Из открытых источников

Американские дальнобойные крылатые "Томагавки", в оригинале морского базирования, с недавних пор имеют также комплексы наземного базирования. Как стало понятно из утечек западной прессы, именно их имел в виду В. Зеленский в пункте 4 о "пакете сдерживания" в презентованном осенью прошлого года плане победы.

Захотят ли американцы их разместить в Украине? Вряд ли (потому что не хотят ввязываться — см. пункт 1). Готовы ли они их передать Украине? Тоже вряд ли (потому что угроза эскалации). Собственно, если будет нужно, то, имея "томагавки" с дальностью 1700 — 2500 км, американцы смогут сами "достать" Москву или ее контингент в Украине с кораблей в Средиземном море.

Другое дальнобойное оружие — это самолеты с ракетами — теми же британскими Storm Shadow, французскими SCALP, немецкими Taurus, американскими JASSM и так далее. Их у европейцев (да и у американцев) гораздо больше, чем ракет наземного базирования. Потому что доктрина НАТО — вести войны с преимуществом в воздухе.

Собственно, это то, о чем украинцы кричали в 2022 году — NATO, close the sky over Ukraine! Опыт следующих трех лет доказал, что было понятно еще тогда — что без преимущества в воздухе наземная война не будет успешной. Поэтому нам для deterrence больше пригодились бы 100-200 европейских самолетов чем 100 000-200 000 европейских пехотинцев.

В отличие от наземных дальнобойных ракет, у европейцев есть достаточно много самолетов. В теории, если сложить все воздушные флоты европейских стран-членов НАТО (включая Британию и Турцию), то только истребителей получим более 1500 в строю. Это, больше, чем у ВВС РФ (1300 истребителей).

Но на практике, Европе может быть непросто предоставить даже 10% своих самолетов для защиты Украины. Потенциальные взносы ряда стран, которые, возможно, имели бы желание, но имеют лишь по несколько десятков истребителей, вряд ли могут быть значительными — как Норвегия (32 истребителя в строю), Дания (35), Финляндия (54), Нидерланды (32), Бельгия (43), Португалия (21) — ну разве что, может, Швеция (71). У Польши 103 истребителя, но из них больше половины — постсоветские МиГ-29 и Су-22. Турция (201) и Греция (178), видимо, отпадают (?) по политическим соображениям.

Наиболее значительными могли бы быть совместные взносы Франции (185 истребителей), Британии (144), Италии (139), Испании (137), Германии (192). Вместе это 797 — почти 800 истребителей! К тому же у 4 из этих стран (кроме Франции) это преимущественно одна модель самолета — Eurofighter, что облегчает логистику.

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Допустим, европейцы согласятся предоставить 20-25%, или хотя бы 10% своих истребителей для защиты Украины. Но европейцы не имеют инфраструктуры поддержки подобных самостоятельных операций без американцев — спутники, разведывательные самолеты и т.д. (причем много, столько, сколько надо для такой достаточно большой операции). То есть если даже европейцы предоставляют свой воздушный флот — они должны иметь поддержку такой операции со стороны США. Самое простое и практичное — в рамках НАТО. То есть, это должна быть воздушная операция НАТО по защите украинского неба.

Американский вклад мог бы быть и непосредственный — ведь у них в Европе размещено 200 самолетов (всех типов), но они не хотят. Но, например, американцы могли бы дополнительно усилить украинские ВВС, передав нам свои F-16 — ведь их у них на хранении более 1000 единиц различных модификаций. Условно, дополнительная сотня F-16 от США для Украины уменьшит количество нужных европейских самолетов на украинских аэродромах. Возможно, эта администрация не захочет предоставлять эти самолеты в качестве помощи — но если купить? За европейские средства, как предлагал Рютте.

Кстати, не обязательно при этом размещать все эти самолеты в Украине — часть может быть размещена поблизости, на аэродромах Польши и Румынии.

Принципиальный вопрос здесь будет мандата, или rules of engagement. Ключевой: готовы ли будут эти самолеты наносить (дальнобойные) ответные удары по территории РФ? Или это будет чисто air policing миссия для усиления ПВО? Возможно, включая авиационные удары по войскам РФ на территории Украины?

Если при этом Украина — не член НАТО, то это операция вне территории НАТО. Следовательно, нападение на европейские самолеты в украинском воздушном пространстве или на украинских аэродромах не будет считаться нападением на эти государства в смысле статьи 5 Вашингтонского договора.

Но если эти самолеты наносят удары по РФ — то РФ может в ответ ударить по территории этих стран? И тогда уже включается статья 5. Если европейские и американские гарантии безопасности для Украины серьезные, то они должны быть готовы к такому сценарию. Но не факт.

В конце концов, возникает логичный вопрос: если НАТО предоставляет гарантии безопасности Украине и защищает украинское небо — то почему бы НАТО не иметь также украинский вклад в собственную безопасность? То есть, почему тогда уже не включить Украину в НАТО? Что и следовало доказать.

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