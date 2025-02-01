Русский Львов и война в Европе: какие последствия может иметь отказ США от помощи Украине

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Многие американцы по понятным причинам обеспокоены стоимостью помощи Украине. Но они думают об этом неправильно — нам следует подумать о стоимости поражения Украины.

Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал, что победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 808 миллиардов долларов сверх того, что США планируют потратить на оборону в ближайшие пять лет. Это примерно в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагону на помощь Украине с момента вторжения России в 2022 году.

Эта оценка основана на сценарии, в котором США прекращают оказывать помощь, а победа России требует от нас адаптации наших военных возможностей, потенциала и позиции для поддержания нашей безопасности. Затем в исследовании используется симулятор Defense Futures Simulator для оценки расходов, необходимых для сдерживания и, при необходимости, победы над Россией в Европе, а также для предотвращения дальнейших конфликтов со стороны усилившихся противников в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится эффективной противовоздушной обороны, что позволит России проводить постоянные крупномасштабные бомбардировки. Обычные Вооруженные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, к концу этого года потерпят крах, что позволит России захватить Киев, а затем двинуться к границе НАТО.

Ободренная Россия восстановит свои боевые части, использует ресурсы Украины для укрепления своего потенциала, разместит свои силы вдоль границы НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины к 2030 году.

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Представление о том, что Америка должна отстраниться от Европы и сэкономить свои силы и деньги, не учитывает глобальную природу конфликта. Хотя Европе, безусловно, следует вкладывать больше средств в собственную оборону, история наглядно показала нам, как опасно думать, что мы можем игнорировать свои интересы в том или ином регионе. Подобные региональные конфликты ушли в прошлое. Ничто не сделало это более очевидным, чем поддержка Китаем, Северной Кореей и Ираном военных действий России.

Чтобы защитить себя — в национальном, военном и экономическом плане — США должны оставаться глобальной державой и инвестировать в потенциал, необходимый для защиты своих партнеров и самих себя. Провал американской решимости в Европе только подстегнет агрессию и поставит под угрозу наше процветание во всем мире.

Если допустить падение Украины, Вашингтону понадобятся более крупные, более способные, более оперативно реагирующие и размещенные в большем количестве мест военные. Чтобы сдержать или, в случае необходимости, победить Россию, вооруженным силам США потребуется 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 военнослужащих для увеличения структуры сил.

США потребуется укрепить свое присутствие в Европе, включая предварительное размещение средств ПВО, припасов и боеприпасов. Усилия по диверсификации и расширению промышленной базы, поддерживающей наши вооруженные силы, также должны будут продвигаться гораздо быстрее, чем сейчас, чтобы соответствовать высоким требованиям современной войны.

Хотя конфликт на европейском континенте будет вестись в основном сухопутными войсками под прикрытием военно-воздушных сил, Вашингтону придется инвестировать и в военно-морской потенциал. ВМС США придется отказаться от планов по сокращению общего числа кораблей, стабилизировать численность авианосного флота на уровне 12 единиц и закупить дополнительные корабли — подводные лодки, эсминцы, фрегаты, а также суда материально-технического обеспечения и поддержки, чтобы флот дольше находился в море.

США придется поддерживать и развивать свой флот

США также придется поддерживать повышенную готовность войск, дислоцированных и развернутых в стране, что означает дополнительные тренировки, улучшение материально-технической базы и создание запасов запасных частей. Потребуется больше и лучше сил специальных операций, которые необходимы для сбора разведданных, формирования поля боя и дезорганизации противника.

Учитывая, что Россия является опытной космической и кибернетической державой, США также потребуется более совершенная архитектура и системы управления в обеих сферах.

Напротив, если Америка и ее союзники ускорят оказание помощи, победившая Украина увидит, как Россия отступает за свои границы с разбитыми и ослабленными вооруженными силами, переживающей трудности экономикой, ослабленными партнерскими отношениями и огромной кучей внутренних проблем.

Украина, напротив, была бы динамичной и свободной, с процветающей промышленной базой и современными вооруженными силами. Вашингтон смог бы сократить число своих дислокаций и возможностей в Европе. Он по-прежнему будет сохранять там свое присутствие, но сможет уделять больше ресурсов и внимания Тихоокеанскому региону.

США не только обеспечивают свою безопасность, когда участвуют в боевых действиях, но и экономят деньги. Страна сталкивается с многочисленными национальными проблемами. Нелегальная иммиграция, финансирование государственного долга и все более непредсказуемая обстановка в сфере глобальной безопасности — все они требуют внимания и ресурсов. Но в Украине ставки особенно высоки.

Даже если отбросить соображения безопасности и моральные причины поддержки свободного Киева, которые огромны, поддержка Украины является финансово выгодным решением для Соединенных Штатов.

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