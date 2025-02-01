Російський Львів і війна в Європі: які наслідки може мати відмова США від допомоги Україні

Related video

Багато американців зі зрозумілих причин стурбовані вартістю допомоги Україні. Але вони думають про це неправильно — нам слід подумати про вартість поразки України.

Аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у додаткові 808 мільярдів доларів понад те, що США планують витратити на оборону в найближчі п'ять років. Це приблизно в сім разів більше, ніж уся допомога, виділена Пентагону на допомогу Україні з моменту вторгнення Росії 2022 року.

Ця оцінка ґрунтується на сценарії, в якому США припиняють надавати допомогу, а перемога Росії вимагає від нас адаптації наших військових спроможностей, потенціалу та позиції для підтримання нашої безпеки. Потім у дослідженні використовується симулятор Defense Futures Simulator для оцінки витрат, необхідних для стримування і, за необхідності, перемоги над Росією в Європі, а також для запобігання подальшим конфліктам з боку супротивників, які посилилися, в Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході.

Без підтримки США Росія просунеться вперед у 2025 році, коли у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дасть змогу Росії проводити постійні великомасштабні бомбардування. Звичайні Збройні сили України продовжать мужньо боротися, але, найімовірніше, до кінця цього року зазнають краху, що дасть змогу Росії захопити Київ, а потім рушити до кордону НАТО.

Підбадьорена Росія відновить свої бойові частини, використає ресурси України для зміцнення свого потенціалу, розмістить свої сили вздовж кордону НАТО і буде готова до нападу за межами України до 2030 року.

Важливо

Трамп починає переділ: чого чекати Україні та світу від нового-старого президента США

Уявлення про те, що Америка повинна відсторонитися від Європи і заощадити свої сили і гроші, не враховує глобальну природу конфлікту. Хоча Європі, безумовно, слід вкладати більше коштів у власну оборону, історія наочно показала нам, як небезпечно думати, що ми можемо ігнорувати свої інтереси в тому чи іншому регіоні. Подібні регіональні конфлікти пішли в минуле. Ніщо не зробило це більш очевидним, ніж підтримка Китаєм, Північною Кореєю та Іраном воєнних дій Росії.

Щоб захистити себе — в національному, військовому та економічному плані — США повинні залишатися глобальною державою та інвестувати в потенціал, необхідний для захисту своїх партнерів і самих себе. Провал американської рішучості в Європі тільки підстьобне агресію і поставить під загрозу наше процвітання в усьому світі.

Якщо допустити падіння України, Вашингтону знадобляться більші, більш здібні, такі, що оперативніше реагують і розміщені в більшій кількості місць військові. Щоб стримати або, в разі необхідності, перемогти Росію, збройним силам США буде потрібно 14 нових бригадних бойових груп, 18 додаткових кораблів бойових сил, вісім додаткових піхотних батальйонів морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС і 266 000 військовослужбовців для збільшення структури сил.

США буде потрібно зміцнити свою присутність у Європі, включно з попереднім розміщенням засобів ППО, припасів і боєприпасів. Зусилля з диверсифікації та розширення промислової бази, що підтримує наші збройні сили, також повинні будуть просуватися набагато швидше, ніж зараз, щоб відповідати високим вимогам сучасної війни.

Хоча конфлікт на європейському континенті вестиметься переважно сухопутними військами під прикриттям військово-повітряних сил, Вашингтону доведеться інвестувати і у військово-морський потенціал. ВМС США доведеться відмовитися від планів зі скорочення загальної кількості кораблів, стабілізувати чисельність авіаносного флоту на рівні 12 одиниць і закупити додаткові кораблі — підводні човни, есмінці, фрегати, а також судна матеріально-технічного забезпечення і підтримки, щоб флот довше перебував у морі.

США доведеться підтримувати і розвивати свій флот

США також доведеться підтримувати підвищену готовність військ, дислокованих і розгорнутих у країні, що означає додаткові тренування, поліпшення матеріально-технічної бази та створення запасів запасних частин. Буде потрібно більше і краще сил спеціальних операцій, які необхідні для збору розвідданих, формування поля бою і дезорганізації противника.

З огляду на те, що Росія є досвідченою космічною і кібернетичною державою, США також знадобиться досконаліша архітектура і системи управління в обох сферах.

Навпаки, якщо Америка та її союзники прискорять надання допомоги, Україна-переможець побачить, як Росія відступає за свої кордони з розбитими й ослабленими збройними силами, економікою, що переживає труднощі, ослабленими партнерськими відносинами та великою порцією внутрішніх проблем.

Україна, навпаки, була б динамічною і вільною, з промисловою базою,що процвітає, і сучасними збройними силами. Вашингтон зміг би скоротити кількість своїх дислокацій і можливостей у Європі. Він, як і раніше, зберігатиме там свою присутність, але зможе приділяти більше ресурсів і уваги Тихоокеанському регіону.

США не тільки дбають про свою безпеку, коли беруть участь у бойових діях, а й економлять гроші. Країна стикається з численними національними проблемами. Нелегальна імміграція, фінансування державного боргу і дедалі більш непередбачувана обстановка у сфері глобальної безпеки — всі вони потребують уваги та ресурсів. Але в Україні ставки особливо високі.

Навіть якщо відкинути міркування безпеки та моральні причини підтримки вільного Києва, які величезні, підтримка України є фінансово вигідним рішенням для Сполучених Штатів.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо