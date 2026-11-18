Современная жизнь порой напоминает сюжет научно-фантастического романа. Магнат ракетной индустрии, мечтающий запустить компьютеры в космос, стал первым в мире триллионером. Дроны кардинально изменили облик военного дела. Такси ездят без водителей. Модели искусственного интеллекта выходят из-под контроля. Гуманоидные роботы наступают. Существуют инъекции, которые помогают похудеть и стать здоровее — если вы можете себе их позволить. Не хватает только инопланетян. Скорее всего, они не появятся в 2027 году. Но вот десять других вещей, на которые стоит обратить внимание.

1. Эпоха после Трампа.

Как только уляжется шум вокруг промежуточных выборов, начнется гонка за преемственность Дональда Трампа. Но он не станет "хромой уткой" — скорее, он будет похож на разрушительного Angry Bird. Ожидайте новых указов, юридических споров, внезапных переименований, грандиозных строительных проектов и военных авантюр, поскольку он будет яростно пытаться сохранить свое влияние и сформировать свое наследие. Тем временем мир начнет гадать, как может выглядеть Америка после ухода Трампа.

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2. Афтершоки из Ирана.

Четкое урегулирование конфликта представляется маловероятным, поэтому неопределенность сохранится. Однако непродуманная война г-на Трампа подорвала авторитет Америки: союзники больше не доверяют ей, а враги — не боятся. Последствия войны будут ощущаться на протяжении всего 2027 года, изменяя региональную политику, перераспределяя энергетические потоки и угрожая продовольственной безопасности из-за дефицита удобрений. В самом Иране режим укрепит свою власть.

3. Очередной самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Ожидается, что 2027 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. "Супер-Эль-Ниньо" даст нам представление о том, какое более жаркое и нестабильное будущее нас ждет — с большим количеством засух, тепловых волн, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений, — если не удастся быстро сократить выбросы. Однако г-н Трамп невольно стал лучшим в мире продвигателем возобновляемой энергии. Это лучший способ не только бороться с изменением климата, но и уйти от колебаний на мировых энергетических рынках.

4. Негативная реакция на ИИ усиливается.

Риски, связанные с ИИ, находятся под пристальным вниманием. Вероятность краха будет расти по мере того, как компании, занимающиеся ИИ, будут брать на себя все больше долгов в рамках сложных и непрозрачных сделок. Что бы ни происходило на рынках, более совершенные модели станут движущей силой целой волны кибератак. Компании и правительства будут беспокоиться о политических рисках для цепочек поставок в сфере ИИ. Однако опасения по поводу потери рабочих мест или потребления энергии и воды дата-центрами не подкреплены данными. Такая негативная реакция отражает страхи перед мнимыми последствиями, а не реальными.

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5. Европейские правые популисты.

Правый популизм уже некоторое время набирает силу по всему миру. Однако в 2027 году все взоры будут прикованы к Франции, где Марин Ле Пен из правого популистского движения "Национальное объединение" имеет хорошие шансы победить на президентских выборах. Это может затормозить работу франко-германского "двигателя", который является локомотивом Европейского союза, и усилить опасения по поводу неустойчивого состояния государственных финансов Франции, обремененной долгами.

6. Давление со стороны рынка облигаций.

Но не только Франция вызывает беспокойство на рынках облигаций. Расточительная бюджетная политика, строительный бум, связанный с искусственным интеллектом, и возобновление инфляции (из-за роста цен на энергоносители) приводят к увеличению затрат правительств на заимствования во всех богатых странах. Рост ставок также оказывает давление на компании и домохозяйства. Так продолжаться не может вечно. Где-то что-то должно сломаться.

7. Крайний срок для Тайваня.

Технологии изменили характер войны, облегчив меньшим державам задачу отражения атак со стороны более крупных, как это видно на примере Украины и Ирана. Что это означает для планов Китая в отношении Тайваня? Говорят, что Си Цзиньпин установил крайний срок — 2027 год — к которому вооруженные силы Китая должны быть готовы к захвату острова. Внимание США отвлечено. Начнет ли Китай действовать или будет ждать результатов выборов на Тайване в 2028 году? Ближайшие два года будут опасными.

8. Эффект "Оземпика".

Помимо того, что препараты для похудения помогают людям сбросить вес, они также меняют поведение потребителей: обретшие новую стройность и новую жизнь люди устраивают "шопинг в отместку", тратя огромные суммы на одежду, косметику и фитнес. Успех этих препаратов также возродил интерес фармацевтических компаний к методам лечения, направленным на продление жизни.

9. Более дешевый космический запуск.

Гигантский корабль "Starship" компании SpaceX начнет осуществлять регулярные запуски спутников. Китайские ракетные компании продемонстрируют возможность повторного использования ракет-носителей. Снижение стоимости запусков откроет путь для создания частных космических станций и, да, строительства центров обработки данных на орбите, что, возможно, не так уж и безумно, как кажется.

10. Перезагрузка Голливуда.

"Звездные войны" вновь выходят на экраны в честь 50-летия, а новый фильм призван перезапустить франшизу. "Мстители" возвращаются — уже в очередной раз, а новый Джеймс Бонд уже на подходе. Однако, учитывая успех низкобюджетных фильмов, снятых ютуберами, хочет ли зритель чего-то нового? Возможно. Тем не менее, благодаря изображению военной сверхдержавы, поверженной небольшими и дешевыми кораблями, непослушных дроидов, преследующих собственные цели, а также предупреждению о последствиях халатного отношения к безопасности и кражи данных, "Звездные войны" в 2027 году могут оказаться актуальнее, чем когда-либо.

Похоже, реальность догнала научную фантастику. Мы надеемся, что наш номер The World Ahead: 2027 станет для вас полезным и увлекательным путеводителем по этому быстро меняющемуся и неопределенному будущему.

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