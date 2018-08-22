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Главная » Политика » Кремль готовит почву для пророссийского кандидата на выборах в Украине, - Тымчук

Кремль готовит почву для пророссийского кандидата на выборах в Украине, - Тымчук

Кремль готовит почву для пророссийского кандидата на выборах в Украине, - Тымчук
Дмитрий Тымчук / Фото: uacrisis.org

 На территории аннексированного Крыма планируется конференция с привлечением пророссийски настроенных украинских журналистов и политологов

22.08.18 243
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Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Кремль готовит масштабные пропагандистские мероприятия с целью  создание платформы для пророссийского кандидата на предстоящих президентских выборах в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"По оперативным данным группы "ИС", в преддверии выборов президента Украины в 2019 году, старта избирательной президентской кампании в текущем году, а также в русле выбранной стратегии по Украине, в этом году в Кремле (под эгидой В. Суркова), запланировали несколько масштабных пропагандистских мероприятий, направленных на формирование информационной повестки о "братских народах" и необходимость возобновления "дружеских украинско-российских отношений" (в кризисе которых якобы виновата действующая украинская власть), и создание платформы для пророссийского кандидата в президенты Украины, который будет ратовать за "мир во всем мире" и использовать наработанные под контролем Москвы месседжи "украинско-российской экспертной среды" для влияния на электорат", - отметил Тымчук.

По словам Тымчука, "в Москве планируют, что "троянские кони" и "полезные идиоты" в Украине из числа политтехнологов, политологов, экспертов, журналистов, деятелей культуры и науки будут в дальнейшем непосредственно и косвенно подыгрывать нужному Кремлю кандидату".

Он отметил, что 5-9 октября 2018 года на территории аннексированной АР Крым планируется проведение конференции "Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы" с привлечением российских и украинских экспертов и журналистов, а также представителей "Л/ДНР", "ПМР", Республики Беларусь.

По его словам, "целью этой конференции-дискуссии ставится организация диалога на экспертном уровне между представителями России, Украины (если их можно так назвать) и "Л/ДНР", выработка платформы и рекомендаций для возобновления "дружеских и братских украинско-российских отношений" на основе "существующего запроса на это со стороны определенных политических сил, бизнеса и гражданского общества по обе стороны границы".

Он также назвал ряд имен, кого в Москве планируют пригласить на конференцию непосредственно с территории Украины, в частности, Юрия Лукашина (журналист "Страна.юа"), Петра Толочко (академик НАН Украины), Михаила Погребинского (директора киевского центра политических исследований и конфликтологии) и других.

"Как отреагируют приглашенные "гости" на просьбу принять участие в данном мероприятии - второй вопрос", - отметил Тымчук.

Напомним, народный депутат Дмитрий Тымчук ранее заявил, что Кремль разрабатывает стратегию, которая должна будет привести к победе пророссийского кандидата на выборах президента Украины в 2019 году.

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