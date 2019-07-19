Международный аудит "Укроборонпрома" позволит привлечь инвесторов, – Кривонос

Также аудит поможет исправить недочеты в отечественном оборонном концерне и создать четкую систему взаимоотношений предприятий ГК, уверен замсекретаря СНБО

Международный аудит "Укроборонпрома" позволит вернуть доверие зарубежных партнеров и привлечь инвестиции.

Об этом заявил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности.

"Аудит – это возможность выявить и исправить недочеты в отечественном оборонном концерне, создать четкую и прозрачную систему взаимоотношений предприятий "Укроборонпрома", - рассказал Кривоном.

По его словам, аудит также поможет возобновить доверие иностранных стратегических партнеров и ввести систему эффективного инвестирования.

Также замсекретаря СНБО сообщил, что запланированы изменения по открытости информации о гособоронзаказе.

"Над этим ведется активная работа. Секретарь СНБО Александр Данилюк активно участвует в этом процессе, привлекая иностранных и украинских специалистов. Уверен, со следующего года государственный оборонный заказ будет существенно отличаться от нынешнего", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля команда BIHUS.info опубликовала журналистское расследование, согласно которому сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского якобы руководит группой людей, которая наживается на продаже контрабандных российских запчастей с большой наценкой для украинского ОПК.

В Укроборонпроме в свою очередь заявили, что журналисты осуществили манипулятивное изложениеотдельных данных.