Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Международный аудит "Укроборонпрома" позволит привлечь инвесторов, – Кривонос
2019-07-19 20:35:40
Сергей Кривонос / Фото: УНИАН
Также аудит поможет исправить недочеты в отечественном оборонном концерне и создать четкую систему взаимоотношений предприятий ГК, уверен замсекретаря СНБО
Международный аудит "Укроборонпрома" позволит вернуть доверие зарубежных партнеров и привлечь инвестиции.
Об этом заявил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности.
"Аудит – это возможность выявить и исправить недочеты в отечественном оборонном концерне, создать четкую и прозрачную систему взаимоотношений предприятий "Укроборонпрома", - рассказал Кривоном.
По его словам, аудит также поможет возобновить доверие иностранных стратегических партнеров и ввести систему эффективного инвестирования.
Также замсекретаря СНБО сообщил, что запланированы изменения по открытости информации о гособоронзаказе.
"Над этим ведется активная работа. Секретарь СНБО Александр Данилюк активно участвует в этом процессе, привлекая иностранных и украинских специалистов. Уверен, со следующего года государственный оборонный заказ будет существенно отличаться от нынешнего", – подчеркнул он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля команда BIHUS.info опубликовала журналистское расследование, согласно которому сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского якобы руководит группой людей, которая наживается на продаже контрабандных российских запчастей с большой наценкой для украинского ОПК.
- В Укроборонпроме в свою очередь заявили, что журналисты осуществили манипулятивное изложениеотдельных данных.
- 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и пообещал провести аудит Укроборонпрома. Аудит стартовал 17 апреля.
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В Раде же предложили ликвидировать Укроборонпром.
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Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос также заявил, что вместо ГК "Укроборонпром" будет создан отдельный госорган с большими полномочиями.
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4 июля на заседании СНБО было принято решение о создании координационного центра для проведения реформирования Укроборонпрома.
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Ранее, наблюдательный совет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из набсовета госконцерна.