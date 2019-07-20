Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о дорогах "цирком"

Владимир Омелян призвал команду президента "не позориться" и выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал указ президента о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Где дороги? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить ... для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут. Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению", – написал министр.

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Владимир Омелян отметил, что, согласно "аналитике" президента Зеленского, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств.

"Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно", – написал министр.

"Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц... Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!", – добавил Омелян.

Он также призвал команду президента "не позориться" и выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины на 2018-2022 гг.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.