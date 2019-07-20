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Зеленский вызывает силовиков для доклада о расследовании убийства Шеремета

2019-07-20 12:58:02

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Зеленский вызывает силовиков для доклада о расследовании убийства Шеремета

Фото: president.gov.ua

Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", считает глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от силовиков во вторник, 23 июля, доклада о процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"23 июля (во вторник, – ред.) прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – написал Зеленский.

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По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Уже прошло три года, а вопросов остается больше, чем ответов, считает Зеленский.

"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – добавил он.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко в Facebook уже отреагировал на пост Зеленского. По его словам, в деле убийства Шеремета делается все возможное: допрошены сотни человек, привлеченые иностраные специалисты, а также есть "горячие версии".

Как ранее сообщал Фокус:

 

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