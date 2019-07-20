Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Зеленский вызывает силовиков для доклада о расследовании убийства Шеремета
2019-07-20 12:58:02
Фото: president.gov.ua
Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", считает глава государства
Президент Украины Владимир Зеленский ждет от силовиков во вторник, 23 июля, доклада о процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"23 июля (во вторник, – ред.) прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – написал Зеленский.
По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Уже прошло три года, а вопросов остается больше, чем ответов, считает Зеленский.
"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – добавил он.
Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко в Facebook уже отреагировал на пост Зеленского. По его словам, в деле убийства Шеремета делается все возможное: допрошены сотни человек, привлеченые иностраные специалисты, а также есть "горячие версии".
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 июля в Киеве состоялась акция "Кто убил Павла? Три года без ответа" в честь памяти журналиста Павла Шеремета.
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.
- В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства.