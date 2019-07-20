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Чалый прокомментировал завершение своей работы послом в США

2019-07-20 13:57:10

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Чалый прокомментировал завершение своей работы послом в США

Валерий Чалый / Фото: Пресс-служба президента

Экс-посол также выразил благодарность народу Соединенных Штатов

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что его четырехлетней каденции было достаточно, чтобы продемонстрировать результат работы. Об этом он написал в Facebook, комментируя свое увольнение.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении. Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команды в посольстве в Вашингтоне и генеральных консульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена. Но чрезвычайные вызовы одновременно открывают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества", – написал посол.

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Он также выразил благодарность народу Соединенных Штатов.

Как ранее сообщал Фокус:

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