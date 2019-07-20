Чалый прокомментировал завершение своей работы послом в США

Экс-посол также выразил благодарность народу Соединенных Штатов

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что его четырехлетней каденции было достаточно, чтобы продемонстрировать результат работы. Об этом он написал в Facebook, комментируя свое увольнение.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении. Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команды в посольстве в Вашингтоне и генеральных консульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена. Но чрезвычайные вызовы одновременно открывают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества", – написал посол.

Он также выразил благодарность народу Соединенных Штатов.

Как ранее сообщал Фокус:

15 июля президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение 12 послов и поиск кандидатов им на замену.

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.